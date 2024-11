Varios senadores de la República denunciaron en la tarde de este 18 noviembre que hubo fraude en medio de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Debido a lo anterior, la votación en la plenaria del Senado tuvo que ser invalidada luego de que apareciera un voto de más en el conteo.

Por ello, este martes en la mañana se retomará la votación.

La terna está conformada por Claudia Dangond Gibsone, Miguel Efraín Polo Rosero y Jaime Humberto Tobar Ordoñez.

“¡Esto es una vergüenza! Aparece un voto más en la elección de magistrado de la Corte Constitucional en el Senado. Solicito que se revisen las cámaras y que se sancione a quien haya hecho esto en contra de la democracia. Votaron 102 senadores, pero aparecen 103 papeletas. Inaceptable en el mayor recinto de la Democracia del país”, denunció el senador Antonio Correa, de La U.

Por su parte, Jota P Hernández, de Alianza Verde, solicitó que se revisen la cámaras del recinto para conocer la persona que estuvo detrás del hecho irregular.

“Debe conocerse quién se atreve, en una elección de un magistrado de la Corte Constitucional, a cometer fraude introduciendo una boleta adicional en la urna. Solicitamos las grabaciones de las cámaras para que el país sepa quién fue. Algo así nunca había sucedido”, dijo el legislador.

Además, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, consideró que la situación irregular “es supremamente grave” para la democracia en el país.

“Tremendo: empate 50-50 con tres votos en blanco, y aparece un voto de más que anula toda la elección. Algo muy extraño y supremamente grave. Además, este tiempo le da al gobierno la oportunidad de seguir tratando de conseguir los votos que le hacen falta”, advirtió.

Según denunció Efraín Cepeda (conservador), presidente del Congreso, el evento estuvo marcado por la falta de transparencia y la violación de la ley, al presentarse un voto adicional al número de senadores habilitados para sufragar.

“Hoy no hubo transparencia, se violó la ley. 102 senadores depositaron 103 votos, por eso no ha podido seguir la plenaria”, declaró Cepeda, quien anunció que, ante estas anomalías, la sesión fue levantada por falta de cuórum decisorio.

“Estamos evaluando mecanismos para garantizar que el proceso sea transparente. La elección creo que la haremos mañana mismo”, afirmó ante varios medios nacionales de comunicación al salir de la plenaria.

Y es que el resultado inicial mostró un empate entre dos candidatos con 50 votos cada uno, más tres votos en blanco. Sin embargo, la aparición de un voto adicional en la urna llevó a la invalidación del procedimiento.

El presidente del Senado aseguró que la elección será retomada en la siguiente sesión, mientras se implementan medidas para evitar irregularidades. Entre las propuestas se evalúa la posibilidad de utilizar mecanismos más estrictos de control en el registro de votos, incluyendo la realización de tarjetones diferentes, “más gruesos, más sólidos”.

Adicionalmente, el congresista anunció que el paso a seguir será, tal como lo propusieron Correa y Jota P, revisar las cámaras de seguridad para identificar al responsable de haber cometido la posible irregularidad durante el proceso de elección.

El momento exacto en el que se evidenció esta irregularidad quedó registrado en un video, que ha generado amplias reacciones dentro y fuera del recinto legislativo. Las imágenes muestran a los escrutadores en pleno conteo de votos cuando detectaron el número excedente de los mismos.

Este material audiovisual ha sido clave para respaldar los reclamos de varios congresistas sobre la necesidad de investigar posibles irregularidades y asegurar la legitimidad de la elección.

Ahora bien, el motivo por el cual esta situación ha causado tanto revuelo ha sido por la importancia que esta elección tendrá para la Corte Constitucional como órgano decisivo en asuntos fundamentales para el futuro del país, como la reforma pensional y otros proyectos impulsados por el Gobierno.

La terna presentada por el Consejo de Estado para la elección estaba compuesta por perfiles considerados de tendencia conservadora, quienes en su mayoría no apoyan las reformas en cuestión, lo cual, tras descubrirse el presunto fraude, también se prestó para que se generaran varios enfrentamientos verbales entre petristas y opositores.

Por un lado, la senadora Paloma Valencia, de la oposición, calificó la elección como un punto de inflexión para el país, señalando que un eventual triunfo del oficialismo podría consolidar un camino hacia cambios estructurales en la institucionalidad del país.

“La elección del magistrado de la Corte es crucial. Si perdemos, Petro tendría mayorías y podría avanzar hacia una constituyente mediante decretos de emergencia. Sería el principio del fin de la democracia en Colombia. Defendamos nuestras instituciones”, señaló la congresista.

Mientras que, desde la Alianza Verde, el senador Ariel Ávila denunció presuntas irregularidades en la conducción de la sesión y un trato irrespetuoso por parte de Cepeda. Además, criticó que se haya detenido el proceso, argumentando que ello podría ser utilizado como estrategia para dilatar la elección.

“Se levanta, me increpa y me insulta con groserías, todo porque yo no me presté para las marrullas que ocurrieron hoy en la Plenaria. ¿Quién sanciona al presidente del Senado cuando es él quien me falta al respeto? Artículo 73 de la Ley Quinta”, precisó Ávila.

Cepeda, por su parte, replicó: “Quiero dejar en claro que quien se aproximó con ánimo pendenciero a la mesa directiva, en donde me encontraba dirigiendo la sesión, fue el senador Ariel Ávila. El video completo muestra que es él quien estaba desencajado. Nosotros seguiremos dando las garantías y buscando que las decisiones del Congreso sean serenas y transparentes, no fruto del apasionamiento y el sesgo político”.

Entre tanto, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, observó: “Lo que ha sucedido es inédito, no solo por el empate, sino porque aparece un voto de más en una elección tan importante y por ello creo que en materia de garantías se debe convocar esta votación para la próxima sesión”.

La senadora petrista María José Pizarro señaló que “estamos ante un gravísimo fraude electoral que debe ser investigado penal y disciplinariamente y ante el retorno bochornoso de las ‘jugaditas’ para distorsionar el cumplimiento de la Constitución y la ley”.

Por otro lado, Inti Asprilla, de la Alianza Verde, aseveró: “Me sorprende cómo en el Senado no se siguen los mismos procedimientos consagrados en nuestro reglamento para una elección. Tan pronto apareció el voto adicional, debió procederse a repetir la votación y no anunciar ningún resultado”.