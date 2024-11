La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional en el Senado de la República se convirtió en el centro de una controversia debido al hallazgo de un voto adicional durante la jornada, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y tensiones entre diferentes sectores políticos del país.

Durante la sesión, en la que participaban 102 congresistas, se registraron 103 votos en la urna, un hecho que llevó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, a suspender los procedimientos y solicitar una revisión de las cámaras de seguridad. “Hoy no hubo transparencia, se violó la ley”, aseguró el congresista, explicando que esta irregularidad imposibilitaba continuar con el desarrollo de la plenaria.

El momento exacto en el que se evidenció esta irregularidad quedó registrado en un video, que ha generado amplias reacciones dentro y fuera del recinto legislativo. Las imágenes muestran a los escrutadores en pleno conteo de votos cuando detectaron el número excedente de los mismos.

Este material audiovisual ha sido clave para respaldar los reclamos de varios congresistas sobre la necesidad de investigar posibles irregularidades y asegurar la legitimidad de la elección.

El revuelo por el presunto fraude en la elección del magistrado

Ahora bien, el motivo por el cual esta situación ha causado tanto revuelo ha sido por la importancia que esta elección tendrá para la Corte Constitucional como órgano decisivo en asuntos fundamentales para el futuro del país, como la reforma pensional y otros proyectos impulsados por el gobierno nacional.

La terna presentada por el Consejo de Estado para la elección estaba compuesta por perfiles considerados de tendencia conservadora, quienes en su mayoría no apoyan las reformas en cuestión, lo cual, tras descubrirse el presunto fraude, también se prestó para que se generaran varios enfrentamientos verbales entre petristas y opositores.

Por un lado, la senadora Paloma Valencia, de la oposición, calificó la elección como un punto de inflexión para el país, señalando que un eventual triunfo del oficialismo podría consolidar un camino hacia cambios estructurales en la institucionalidad del país.

“La elección del magistrado de la Corte es crucial. Si perdemos, Petro tendría mayorías y podría avanzar hacia una constituyente mediante decretos de emergencia. Sería el principio del fin de la democracia en Colombia. Defendamos nuestras instituciones”, señaló la congresista.

Mientras que, desde el Pacto Histórico, el senador Ariel Ávila denunció presuntas irregularidades en la conducción de la sesión y un trato irrespetuoso por parte de Cepeda. Además, criticó que se haya detenido el proceso, argumentando que ello podría ser utilizado como estrategia para dilatar la elección.

“Se levanta, me increpa y me insulta con groserías, todo porque yo no me presté para las marrullas que ocurrieron hoy en la Plenaria. ¿Quién sanciona al Presidente del Senado cuando es él quien me falta al respeto? Artículo 73 de la Ley Quinta”, precisó Ávila.

Se aplazó la elección

Finalmente, a pesar de los llamados a continuar con la votación, la jornada cerró sin una resolución, debido a la falta de quorum para continuar.

La elección fue reprogramada para mañana martes, 19 de noviembre, con el compromiso de esclarecer las circunstancias alrededor del voto adicional y garantizar un proceso transparente.