Karen Astrith Manrique Olarte, representante a la Cámara por el departamento del Arauca, es una de las funcionarias que aparece en la libreta de Olmedo López, ex director de la UNGRD, quien la acusa de desviar pagos del Gobierno al ELN por medio de la Unidad.

La mujer de 35 años es parte de los nombres que se conocieron luego de que se filtraran las declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia de López, que es uno de los principales vinculados al escándalo de corrupción de la Ungrd.

Según López, Manrique era la intermediaria en la adjudicación de un contrato que presuntamente benefició al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Pero, ante todo esto, la misma congresista reaccionó, rechazando las vinculaciones con el caso, por medio de un video de más de cinco minutos publicado en sus redes sociales.

'Mis únicos acercamientos con las entidades del Estado han sido en mi ejercicio como congresista e interlocutora de las comunidades que en el Congreso de la República represento en mi calidad de víctima del conflicto armado, buscando siempre la atención prioritaria a sus necesidades, y de la mano de ellos he venido trabajando para mejorar las condiciones de mi departamento en mi calidad de habitante de un territorio tan convulsionado por razones de orden público como es mi departamento', menciona en la primera parte.

Agregó: 'He apoyado al presidente Petro y su gobierno, no me avergüenzo y lo asumo con esperanza y dignidad me duele que por esa razón y justo previo a las elecciones de Mesas Directivas, cuando una de las pocas mujeres representantes de una minoría en las curules de víctimas y de un territorio apartado y golpeado por la violencia que vivimos con mayor rigor las mujeres como lo es el departamento Arauca, esté viendo esta infamia que busca desprestigiar el acompañamiento que he realizado, pero por encima de ello mi nombre que es el único capital con que cuento que he construido paso a paso desde la cruz de víctimas y en ejercicio del acompañamiento para el mejoramiento de las comunidades las cuales represento he realizado visitas a diversas entidades incluida la ONG es importante precisar que estas visitas han estado orientadas a adelantar acciones que permitan satisfacer las necesidades de la comunidad'.

Expresó que espera que la investigación no le cierre las puertas como interlocutora en su curul de víctimas. Asegura que en su trabajo se ha comunicado con muchos altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, por ser este 'el rector de la política fiscal que se maneja a través de la Comisión Económica a la cual hago parte'.

'Como legisladora no soy ordenadora del gasto. Realicé unas gestiones para lograr la atención prioritaria de las necesidades de las comunidades víctimas con quién, cómo y cuándo se contrata se sale de mi labor y de mi conocimiento teniendo en cuenta lo anterior y debido a las quejas de las comunidades porque no se están materializando las acciones que habíamos realizado', añadió.

Sobre las acusaciones de Olmedo López, Manrique asevera que 'la necesidad del señor Olmedo en lograr un acuerdo con la Fiscalía lo ha llevado a actuar de forma errónea y malintencionada llegando a aseverar fuertes acusaciones contra mí nombre. Tengo la tranquilidad de quien ha hecho las cosas bien. Estoy y siempre estaré dispuesta a defender mi nombre y mi inocencia, ya estamos con mis abogados revisando las menciones a mi nombre para realizar las acciones correspondientes sin embargo, me preocupa la seguridad integridad mía y de mi familia en el territorio, pues esta situación me ha convertido en objetivo militar. Quiero decirle a los araucanos que hoy más que nunca seguiré trabajando por paz y progreso para el campo'.