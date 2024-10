Luego de que la plenaria de la Cámara de Representantes resolviera ayer, con 96 votos a favor, aprobar la acusación ante el Senado contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt , señalado de un supuesto soborno para favorecer una tutela de la compañía Fidupetrol, el magistrado dio unas declaraciones en su defensa.

'No renunciaré porque soy inocente. Contra mí se han cometido todos los atropellos, me prejuzgaron en los medios, me condenaron ante la opinión pública'.

Con estas declaraciones compartidas a los medios, a través de un comunicado de prensa, el magistrado Pretelt aseguró que no renunciará a su cargo en el Corte Constitucional.

El escrito es una crítica de Pretelt al proceso que se adelanta de su contra. En el mismo aseguró que continuará en el cargo defendiéndose, incluso en instancias internacionales.

'Como ciudadano, como jurista, como magistrado de la alta corte, respeto y me inclino reverencialmente ante la majestad de la justicia, pero no me inclino ni respeto la arbitrariedad. Y contra mí se han cometido todos los atropellos: me prejuzgan en los medios, me condenaron ante la opinión pública, mi juez natural, el Congreso, me irrespetó el derecho sagrado y humano a la presunción de inocencia y al debido proceso', señaló.

El magistrado cordobés señaló además que ha sido 'víctima de una persecución por parte de la Fiscalía General, quien amenazó con denunciar a los congresistas con investigarlos si no votaban en mi contra'.

Anotó que 'existe interés del Gobierno en sacarme inmediatamente de la Corte, a como dé lugar para que no participe en la discusión del plebiscito por la paz ni de las leyes relacionadas con el proceso en La Habana'.

De otro lado, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, reiteró que el magistrado conservador debería renunciar y defenderse por fuera de su dignidad para no afectar la institucionalidad de la alta corte.

Reyes indicó que: 'Para salvaguardar esa imagen de la corte lo que más convenía es que se separara del cargo y afrontara su investigación, desafortunadamente no ha querido y cada vez que se producen este tipo de noticias pues se le vincula con la corte, y cada vez es más evidente que esta lesionando el buen nombre de la corte y la Rama Judicial'.

Entre tanto, la representante liberal Clara Rojas informó en un comunicado que radicó el pasado martes 'una queja formal ante el Consejo Superior de la Judicatura en contra del abogado Abelardo De La Espriella, por las dilataciones que ha tenido el proceso que se adelantó en la plenaria de Cámara contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel'.

Rojas señala en su queja contra el defensor del togado, porque el 2 de diciembre De la Espriella radicó cinco recusaciones contra representantes y, luego, el 10 de diciembre radicó otras 18 recusaciones.

Por su parte, De La Espriella advirtió mediante un boletín que 'pudo más la ‘mermelada’ y las amenazas: el Poder Legislativo sometido y arrodillado. Algo queda claro, los congresistas que votaron sin revisar el expediente y sin resolver las nulidades incurrieron en un prevaricato'.

Y anunció que estudiará 'la posibilidad de presentar las acciones legales pertinentes'.

Senado extiende sesiones

Tras el decreto expedido por el presidente Santos, el Congreso extenderá sus sesiones hasta el 22 de diciembre, con la intención de evacuar la agenda legislativa. Así lo reveló ayer el presidente de la Corporación, Luis Fernando Velasco, quien dijo que se estudiará la conciliación del proyecto de ley de Zonas Económicas Especiales de Desarrollo Rural, al tiempo que convocará a los legisladores para integrar la Comisión de Instrucción del Senado. A su vez, Velasco dijo que tendrán la responsabilidad de estudiar la acusación que elevó la Cámara contra el magistrado Pretelt. El expediente del magistrado llegará al Senado este viernes.