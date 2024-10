A través de una carta, científicos del mundo entre los que figuran dos docentes de la Universidad del Norte le piden al presidente Juan Manuel Santos 'respeto al método científico para que prime la arqueología' en el hallazgo del Galeón San Jose, ubicado en las costas de Cartagena.

La carta en mención fue publicada este jueves en el blog el 'Espejo de Navegantes', especializado en historias de la navegación y naufragios históricos, del diario españos ABC. La misiva se titula: 'El galeón San José, objeto de ciencia, no de comercio'.

En la misima se lee: debemos también mostrar la preocupación por el hecho de que, desde el anuncio realizado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se ha especulado con la posibilidad de que, según permite una reciente legislación colombiana, los objetos que han permanecido 307 años bajo el lecho marino en aguas de Colombia, cerca de Cartagena de Indias, acaben siendo objeto de una comercialización masiva. Ese no es un fin digno para un patrimonio tan valioso desde el punto de vista histórico.

Entre los firmantes figuran: George F. Bass, destacado de la arqueología subacuática, Pilar Luna, pionera de esa disciplina, Carla Rahn Phillips, la historiadora que ha estudiado el San José y los docentes de la Universidad del Norte: José Manuel Espinosa Fernández, Doctor en Historia, y Juan Guillermo Martín, arqueólogo, profesor/investigador.

Por considerarla del interés de nuestros lectores reproducimos la carta completa con los nombres de los firmantes:

El galeón San José, objeto de ciencia, no de comercio

El anuncio del hallazgo del galeón San José en Colombia ha dado la vuelta al mundo. Una vez más, la atención de los medios de comunicación ha demostrado el atractivo que tiene para el público la historia naval de época moderna. La aparición de un yacimiento tan importante para comprender la historia de América y de la Corona Española, en realidad de las relaciones entre los imperios del mundo atlántico durante la guerra de Sucesión, debe ser celebrada como una oportunidad única para contar, con un detalle hasta ahora imposible, el episodio que llevó al hundimiento del galeón español en 1708 y lo que es mucho más importante, su contexto. Como científicos, divulgadores, académicos y en general miembros de una sociedad civil abierta y que apuesta por la cultura, no podemos sino alegrarnos por el gran avance que podría significar este prometedor hallazgo.

Sin embargo, debemos también mostrar la preocupación por el hecho de que, desde el anuncio realizado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se ha especulado con la posibilidad de que, según permite una reciente legislación colombiana, los objetos que han permanecido 307 años bajo el lecho marino en aguas de Colombia, cerca de Cartagena de Indias, acaben siendo objeto de una comercialización masiva. Ese no es un fin digno para un patrimonio tan valioso desde el punto de vista histórico.

Pedimos responsabilidad al Gobierno colombiano para que garantice que no se va a emprender iniciativa alguna que comprometa el destino arqueológico y científico del galeón y que aquellos objetos que el tiempo ha preservado durante tres siglos y guardan claves desconocidas de la compleja sociedad que los produjo tengan como destino la protección, el conocimiento y el disfrute por parte del pueblo colombiano y del resto de la humanidad. Algo que solo puede lograrse a través de la cooperación desde el derecho internacional, el estudio arqueológico del yacimiento y su investigación y comprensión global para que las publicaciones académicas y divulgativas, producciones multimedia y, por supuesto, su musealización, pongan a disposición de todos esta historia de todos.

Quebrar la unidad de lo que el galeón guarda, disolver partes esenciales de este patrimonio en el mercado sería enajenar, según la citada ley colombiana de 2013, su valor histórico. La comunidad científica, especialmente la iberoamericana, los millones de personas que disfrutan de la cultura en nuestras naciones, las universidades y centros académicos de todo el mundo, observan muy atentamente lo que ocurre en Colombia estos días, deseosos de que se establezca una cooperación internacional del más alto nivel científico, a la altura de este patrimonio. La preocupación existe, al menos, hasta que sepamos si Colombia adopta las medidas necesarias para que, desde la transparencia, informe sobre los medios y fines de cualquier posible acuerdo con empresas privadas en relación al galeón. La preocupación existirá hasta que medidas de cooperación, consecuentes con el derecho internacional, conviertan la investigación del San José en un logro científico, un proyecto que genere cultura y riqueza para todos, o si su alcance será menor y la riqueza se queda en las manos de unos pocos.

Firmantes:

-George. F. Bass, Distinguished Professor Emeritus, Texas A&M University and Founder and Chairman Emeritus. Institute of Nautical Archaeology

-Pilar Luna Erreguerena, Subdirección de Arqueología Subacuática, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, D.F.

-John Elliot, Regius Professor Emeritus at Oxford University and Honorary Fellow of Oriel College, Oxford and Trinity College, Cambridge.

-Geoffey Parker Andreas Dorpalen Professor of History Universidad de Ohio

-Antony Beevor, historiador militar.

-Arturo Pérez Reverte. Escritor y académico de la RAE.

-Hugo O´Donnell y Duque de Estrada, Académico Numerario de la Real Academia de la Historia del reino de España, Medalla 2ª. Académico Correspondiente de la Academia Colombiana de la Historia

-Carla Rahn Phillips, autora, The Treasure of the San José: Death at Sea in the War of the Spanish Succession (Baltimore, 2007); El Tesoro del San José (Madrid, 2010). Union Pacific Professor [Emerita] in Comparative Early Modern History. University of Minnesota, EE.UU.

-Luc Long, Conservateur en chef du Patrimoine, DRASSM. Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines. Ministère de la Culture et de la Communication. France

-César Antonio Molina. Exministro de Cultura.

-Xavier Nieto Prieto, arqueólogo subacuático. Coordinador de arqueología náutica y subacuática. Universidad de Cádiz – Campus de excelencia internacional del mar. España

-Flor Trejo Rivera, Historiadora / Instituto Nacional de Antropología e Historia – Subdirección de Arqueología Subacuatica. México.

-Ana Crespo Solana Científica Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Directora del Proyecto ForSEAdiscovery (ITN Marie Curie Unión Europea). Instituto de Historia. CCHS-CSIC

-Dolores Elkin. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET. Directora, Programa de Arqueología Subacuática. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Argentina

-Filipe Vieira de Castro. Ship Reconstruction Laboratory. Texas A & M University

-Peter Campbell, Albanian Center for Marine Research, Archaeology, Archaeological Director. CAIRN, Underwater Unit, Staff Archaeologist .University of Southampton, Centre for Maritime Archaeology, Graduate Student

-José María Lancho, abogado especializado en patrimonio subacuático.

-Javier Noriega. Arqueólogo subacuático en Nerea Arqueología Subacuática. Presidente del Clúster Marítimo de Andalucía

-Salvador Amaya Sanchez, escultor profesional dedicado a dar a conocer la Historia de España a través del arte

-Carlos de Juan, arqueólogo subacuático, Investigador de la Universidad de Valencia e investigador asociado al Centre Camille Jullian-Centre National de la Recherche Scientifique. Aix-en-Provence. Francia.

-María Cruz Berrocal, investigadora, Zukunftskolleg, Universität Konstanz.

-Nicholas C. Budsberg, Nautical Archaeology, Ph.D. Student. Nautical Archaeology Program, Texas A&M University. Texas, U.S.A.

-José Manuel Espinosa Fernández, Doctor en Historia. Profesor e investigador de la Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia.

-Miguel San Claudio Santa Cruz Arqueólogo subacuático, Archeonauta SL. Investigador asociado en la Universidad de Texas A&M, Investigador asociado en la Universidade Nova de Lisboa. Director del Área de Patrimonio Subacuático de la Real Liga Naval Española

-Juan Guillermo Martín, arqueólogo, profesor/investigador Universidad del Norte, Colombia.

-Alexandre Monteiro, arqueologo, Universidade Nova de Lisboa, Portugal

- Mariano Aznar Gómez. Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Universidad Jaume I. Valencia

-Diego Carabias Amor, Arqueólogo ARQMAR – Centro de Investigación en Arqueología Marítima de Pacífico Sur Oriental. Valparaíso, CHILE

-Roberto Junco Arqueólogo. Subdirección de Arqueologia Subacuática, INAH. MEXICO

-David Munuera Navarro, Doctor en Historia y arqueólogo subacuático. Arqueólogo subacuático del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (personal laboral, nivel 1. 2002-1015)

-Jeremy Green. Head Department of Maritime Archaeology. Western Australian Museum

-Daniel Florido Esteban. Zio proteccion y difusion del patrimonio cultural subacuatico se une al manifiesto por la proteccopmndel patrimonio cultural submarino.

-John Tracey Arqueólogo subacuático. Irlanda

-Felipe Cerezo Andreo – Investigador en Arqueología Subacuática – Universidad de Murcia / Universidad de Cádiz

-Connie Kelleher, Arqueólogo subacuático. Irlanda

-María Molina Intxaustegi, arqueóloga subacuática, Universidad del País Vasco

-Milagros del Corral, ex subdirectora gral de Unesco, ex dtora BNE

-José Antonio González Carrión, almirante, exdirector del Museo Naval Madrid

-Juan Méndez, empresario. Panamá

-Agustín Ramón Rodríguez González, Doctor en Historia. Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia

-Francisco Javier López Martín, Investigador independiente / INAH-SAS. España

-Guadalupe Pinzón Ríos, Dra. en Historia. Universidad Nacional Autónoma de México

-Gabriela Ammirati, Especialista en Conservación arqueológica. Instituto Nacional de Antropología y Museo Etnográfico, Universidad de Buenos Aires, Argentina

-Koldo Trapaga Monchet. Investigador. Marie Curie ITN-Fellow. Instituto de Arqueología y Paleociencias de la Universidade Nova de Lisboa

-Francisco Fernández-González Gabinete de Historia de la Ciencia y la Tecnología Navales. E.T.S.I.Navales – Univ. Politécnica de Madrid Museo Naval, Madrid

-José Luis Orella, Prof. De Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo (España). Dr. En Historia por la Universidad de Deusto. Dr. En Derecho Político por la UNED

-Tomás Mendizábal, arqueólogo consultor independiente. Panamá

-Chloe Ireton, PhD Candidate, History Department, The University of Texas at Austin (USA)

-Xabier Armendáriz.Historiador marítimo. / Arqueofoto (ESPAÑA)

-José María Blanco Núñez. Historiador. Capitán de navío retirado. De la fundación Real Academia de la Mar

-Enrique García-Torralba Pérez. Historiador naval

-Damian Vainstub. Arqueólogo Marítimo. Argentina

-José Ponce Millán. Licenciado en Historia por la UNED. Administrador del blog de divulgación histórica. https://atravesdeclio.blogspot.com.es

-Christopher Begley. Profesor de Antropología. Universidad de Transylvania Lexington, Kentucky, USA

-Ainhoa López Formadela. Profesora de conservación y Restauración de Bienes Culturales. Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias. Presidenta de la Asociación Amigos del Galeón de Ribadeo.

-Maria Isabel Palma Revez , Técnica Superior do Sector de Património Histórico e Cultural do Município de Grândola – Portugal,

-Purificação Maria Pinela Pereira, sou técnica superior da área de História, na Câmara Municipal de Grândola

-Carlos Gómez, arqueólogo de Panamá, investigador independiente.

-Vera Moya Sordo. Arqueóloga marítima e Historiadora naval .Seminario de Historiografía Militar y Naval (Proyecto PAPIIT IN404115. Universidad Nacional Autónoma de México)

-Laura Carrillo Márquez. Investigadora de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Arqueóloga Subacuática México Kelley Helmstutler Di Dio, Ph.D. Professor of Art History. University of Vermont

-Cristian Murray. Arquitecto, especialista en gestión del patrimonio cultural.

-James B. Tueller. Profesor de Historia. Brigham Young University – Hawaii

-Guillermo Gutiérrez. Licenciado en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Programa de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.

-Teresa Valcarce Graciani. Embajadora para E.E.U.U. de la Asociación Bernardo de Gálvez. Washington D.C.

-Chet van Duzer. Investigador independiente . Board Member of the Lazarus Project at the University of Mississippi

-Verónica Walker-Vadillo. Oxford University. School of Archaeology

-Sean Perrone, Ph.D. History Department. Saint Anselm College. Manchester, NH. USA

-Jesse Cromwell, Ph.D. Assistant Professor of Colonial Latin American History. Arch Dalrymple III Department of History. The University of Mississippi. USA

-Mónica Grosso. Arqueóloga. Programa de Arqueología Subacuática, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Argentina

-Stephen Webre, Ph.D. Garnie W. McGinty Professor of History. Associate Dean, College of Liberal Arts. Louisiana Tech University

-Flavio António C. Biscaia, Piloto de Linha Aérea / Comandante Airbus A 320, trabalho na Azores Airlines, Portugal. Tenho a Pós-Graduação em Arqueologia Subaquática e subscrevo a petição.

- Jodi Campbell. Chair and Associate Professor, Department of History. Texas Christian University. USA

-Ana María Silva Candidata doctoral en historia en la Universidad de Michigan. Trabajo sobre Cartagena de Indias durante el siglo XVII.

-José Manuel Matés Luque. Arqueólogo marítimo e investigador de Patrimonio Cultural.

-José María Moncasi de Alvear. Director de Comunicación de la Facultad de Comunicación (Universidad San Jorge, Villanueva de Gállego, Zaragoza) y director académico del Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa de dicha Universidad. Descendiente director de Diego de Alvear y Ponce de León, Brigadier de la Armada Española, segundo comandante de la fragata 'Las Mercedes' y héroe de la Defensa de la Isla de León y Cádiz.

-Mª del Carmen Martín Rubio. Doctora en Historia de América Universidad Complutense

-Nicomedes Gallardo Benítez. Profesor de Geografía e historia en ESO. Licenciado en Antropología Americana por la U. Complutense

-José Antonio Moya. Periodista Científico.Profesor de Comunicación de la Universidad de Alicante