“Amamos Estados Unidos, voy a solicitar la visa para ir”: Maduro

“Estoy pidiendo mi visa para ir a Nueva York al festival de salsa boricua el 11 de junio. Nos vamos Cilia y yo, directo a Nueva York. Me esperan en Nueva York”, dijo.

Asimismo, el líder del Gobierno venezolano aseveró que conoce mucho la ciudad, por la que ha conducido, mencionando al tiempo algunos de los barrios de la misma.

“A mí me gusta mucho Nueva York, he manejado muchísimo en Nueva York. En el sur de Nueva York queda la Pequeña Italia, ahí venden unos espaguetis mundiales. Y el Barrio Chino, Manhattan, el barrio dominicano y el puertorriqueño. Ahí me la pasaba yo en las calles de Nueva York”, indicó.

Por último, Maduro recalcó que lo que siente por el país presidido por Joe Biden es amor.

“Mi saludo a toda la gente buena de los Estados Unidos de Norteamérica. Amamos a Estados Unidos, lo amamos. Por Estados Unidos lo que tenemos es amor”, finalizó.