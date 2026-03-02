No hablamos de estadísticas ni de discursos políticos. Hablamos de ancianos y padres que recorren desde la madrugada las farmacias de las IPS, buscando un medicamento recetado por una EPS, que podría salvar la vida de su hijo y regresan a casa con las manos vacías. Hablamos de adultos mayores que esperan durante meses una cirugía que podría aliviar su dolor o prolongar sus días. Hablamos de familias que pasan noches enteras en salas de urgencias, sosteniendo la mano de un ser querido mientras la incertidumbre se convierte en angustia. La crisis del sistema de salud en Colombia ya no es un debate técnico: es una emergencia humana.

El deterioro no distingue estratos, está afectando desde la población que vive por debajo del índice de pobreza, quienes históricamente han dependido del Estado y hasta las familias de clase media que apenas logran cubrir sus gastos básicos. Para muchos hogares, adquirir medicamentos para enfermedades comunes ya representa un sacrificio. Cuando se trata de enfermedades graves, autoinmunes o catastróficas, los costos se vuelven inalcanzables. Entonces comienzan las rifas, los préstamos, la venta apresurada de bienes, las deudas impagables. La esperanza se financia como se puede.

Cada cita aplazada, cada procedimiento retrasado, cada autorización negada no es un simple trámite. Es un día más de dolor. Es un riesgo que aumenta. Es una vida que puede apagarse. Las decisiones administrativas tienen consecuencias irreversibles. La salud no permite segundas oportunidades.

La salud no puede ser experimento ideológico ni campo de batalla política. Reformar es necesario, pero reformar no es destruir. Cambiar no es improvisar. Gobernar es prever, corregir y proteger. Mientras los debates se prolongan, en los hogares colombianos el drama avanza en silencio.

La salud es un derecho constitucional. No es concesión ni privilegio: es garantía fundamental de dignidad. No admite abandono estatal ni negociación que ponga en riesgo la vida. Ningún ciudadano puede cargar con la condena de perder a un ser querido por fallas estructurales o decisiones equivocadas. El paciente no puede ser la variable de ajuste de ningún modelo.

No es aceptable que una madre deba escoger entre pagar el arriendo o comprar un medicamento. No es humano que un enfermo grave espere indefinidamente una autorización mientras su condición empeora. La vida no puede depender de trámites interminables ni de la resistencia económica de una familia.

Además, el impacto alcanza a médicos, enfermeras y personal asistencial, que trabajan bajo presión creciente, con incertidumbre y sobrecarga. Cuando el sistema se debilita, se debilita también la confianza social. Y una nación sin confianza es una nación fracturada.

Basta ya de tratos crueles con la población. Basta de improvisación y negligencia. La salud y la vida se respetan. Colombia merece un sistema eficiente, sostenible y profundamente humano. Un sistema que entienda que detrás de cada historia clínica hay un proyecto de vida.

La grandeza de un país no se mide por la intensidad de sus discursos, sino por la capacidad de proteger a los más vulnerables. Hoy proteger significa garantizar atención oportuna, medicamentos disponibles y tratamientos sin barreras injustas.

Porque cuando la salud se convierte en angustia nacional, no está fallando un modelo administrativo: está fallando el deber más sagrado del Estado.

Y cuando el Estado falla en proteger la vida, lo que se pierde no es confianza política: se pierde humanidad.

