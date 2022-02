Minuto a minuto: esto es lo que está ocurriendo en Ucrania

- 8:52 a.m.: Mueren 18 personas en la región de Odesa a tras ataque aéreo ruso

- 8:11 a.m.: Macron anuncia próximas sanciones del G7, la UE y la OTAN contra Rusia

We are creating an anti-Putin coalition. I spoke with @vonderleyen , @EmmanuelMacron , @karlnehammer and @RTErdogan about concrete sanctions and concrete assistance for our military. We are waiting for decisive action.

- 8:03 a.m.: Suecia promete más apoyo para ayudar a la capacidad de resistencia ucraniana

- 7:52 a.m.: Drgahi pide a Putín que termine de inmediato con este derramamiento de sangre

- 7:30 a.m.: Zelenski decreta la movilización general en Ucrania por la guerra con Rusia

We will lift sanctions on all citizens of Ukraine who are ready to defend our country as part of territorial defense with weapons in hands.