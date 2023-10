EE. UU. promete a Israel toda la ayuda que necesite para defenderse

Biden empezó su discurso calificando de "acto de maldad pura" el ataque de Hamás y describió escenas de horror con jóvenes masacrados mientras asistían a un festival de música y padres que tuvieron que esconderse con sus hijos mientras los milicianos de Hamás se paseaban por ciudades israelíes cerca de la frontera con la Franja de Gaza.

Además aprovechó para criticar los métodos de Hamás y acusarlo de usar a los civiles de la Franja de Gaza, donde viven 2,3 millones de personas, como escudo ante Israel.

"No hay justificación para el terrorismo. No hay excusa. Hamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación. Su objetivo declarado en relación con el Estado de Israel es matar al pueblo judío. Utilizan a civiles palestinos como escudos humanos", aseveró el presidente.

Justo antes de este discurso, Biden conversó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que comunicó que la respuesta de EE. UU. será "rápida, decisiva y abrumadora" y al que reiteró que las democracias como Estados Unidos e Israel son más seguras cuando actúan de acuerdo con el Estado de derecho.

Israel respondió al ataque de Hamás declarando el sábado el estado de guerra y bombardeando la Franja de Gaza, en lo que supone la peor escalada en décadas del conflicto palestino-israelí.

El número total de víctimas mortales supera las 1.700 personas. En el lado israelí, la cifra de fallecidos se eleva a 900 y más de 100 personas han sido secuestradas y llevadas a Gaza.

Del lado palestino, los bombardeos aéreos de Israel en Gaza han dejado 830 fallecidos, a los que se suman los 1.500 milicianos de Hamás que han muerto en territorio israelí después de que el Ejército recuperara las ciudades que habían tomado en los últimos días.