Hombre estrelló su camión cerca de la Casa Blanca: llevaba bandera nazi

La Policía de Parques identificó al sospechoso como Sai Varshith Kandula, de 19 años y con domicilio en Chersterfield (Misuri), quien encara cargos que incluyen la amenaza de matar, secuestrar o infligir daño a un presidente, vicepresidente, o sus familias.

Según las autoridades, el detenido podría haber tratado de impactar de manera intencionada contra las barreras de seguridad.

En su página en redes sociales, Kandula se identifica como experto en análisis de datos, graduado de la escuela secundaria Marquette, con estudios en física aplicada e ingeniería en la Universidad Cornell, de Ithaca (Nueva York).

No hubo heridos en el suceso, que se produjo en torno a las diez de la noche, hora local (02.00 GMT), confirmó un portavoz del Servicio Secreto al periódico The New York Times.

Las autoridades cortaron varias calles alrededor de la residencia del mandatario estadounidense, Joe Biden, mientras prosigue la investigación del suceso, aunque avanzaron que no han encontrado nada peligroso en el vehículo.