Los dos ocupantes de un pequeño helicóptero murieron este lunes al estrellarse la aeronave contra un almacén en Boynton Beach, en el sur de Florida (EE. UU.), a unos 90 kilómetros al norte de Miami.

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El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 hora local (16:30 GMT), según informaron las autoridades.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), la aeronave, un helicóptero modelo Robinson R44, impactó contra el edificio, quedando parte de los restos visibles sobresaliendo del techo del almacén, como mostraron imágenes aéreas del lugar.

BREAKING: Two dead after helicopter crashes into warehouse in Boynton Beach, Florida



The FAA reported the helicopter, a Robinson R44, crashed into the building around 12.30 p.m



Aerial footage showed the wreckage sticking out of the warehouse roof



The FAA and NTSB will… pic.twitter.com/VeRJJroiMG — Unlimited L's (@unlimited_ls) March 23, 2026

El Departamento de Policía de Boynton Beach y el cuerpo de Bomberos y Rescate acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia hacia el mediodía.

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A su llegada, encontraron el helicóptero dentro de la estructura, tras haber atravesado el techo.

Las autoridades indicaron que tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) investigarán las causas del siniestro.

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Este accidente se suma a otro ocurrido la noche del domingo en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, donde un avión colisionó con un vehículo de bomberos, ocasionando la muerte del piloto y el copiloto, en un hecho que también está bajo investigación.