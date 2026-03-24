Cazas israelíes completaron este martes una nueva oleada de ataques “a gran escala” contra Isfahán, informó el Ejército en un comunicado, tras varios impactos allí esta madrugada contra una estación gasística, reportados por la agencia iraní Fars.

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Estos últimos bombardeos contra “centros de producción” del régimen iraní en Isfahán, según el comunicado castrense, se engloban dentro de otros ataques contra diferentes puntos de Irán, sobre los que aún no han dado detalles.

Esta madrugada, al menos dos proyectiles ya impactaron contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste del país, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, según informó Fars.

El Ejército israelí aseguró hoy que ha bombardeado, en todo Irán, más de 3.000 objetivos del régimen desde el inicio de esta ofensiva bélica el pasado 28 de febrero.

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Sus bombardeos han causado en el Líbano unos 1.040 muertos y cerca de 2.900 heridos; mientras que la ofensiva conjunta con EE.UU. ha provocado al menos 1.230 muertos en Irán, según el último balance oficial de las autoridades, que no ha sido actualizado desde el 5 de marzo.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, cifra los fallecidos en Irán en 3.230, entre ellos 1.406 civiles.

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