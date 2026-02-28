El aeropuerto de Dubái, la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos, confirmó que una zona de su terminal sufrió “daños menores” y que cuatro personas resultaron heridas en un incidente que no especificó, después de un ataque iraní contra el país como retaliación por los bombardeos sobre Irán de Estados Unidos e Israel.

“Aeropuertos de Dubái confirman que una área anexa a la terminal del aeropuerto internacional (DXB) sufrió daños menores en un incidente que fue rápidamente contenido (...) Cuatro trabajadores sufrieron heridas y recibieron rápida atención médica. Debido a los planes de contingencia que ya estaban en marcha, la mayoría de las terminales habían sido evacuadas de pasajeros”, explicó en la red social X la oficina de prensa del Gobierno de Dubái.

El aeropopuerto ya había suspendido sus operaciones hasta nuevo aviso a raíz de los ataques iraníes que golpearon Emiratos Árabes Unidos a lo largo del sábado y que causaron la muerte de una persona en Abu Dabi, la capital del país.

En Dubái, varias explosiones se escucharon el sábado y se reportaron incendios en la ciudad.

Irán desplegó una oleada de ataques contra las bases militares de Estados Unidos en la región en respuesta a los bombardeos de la mañana del sábado coordinados entre Washington e Israel contra la república islámica, que por ahora han provocado la muerte de 200 iraníes según la Media Luna Roja y la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, según el presidente estadounidense, Donald Trump.

Emiratos Árabes Unidos es uno de los países objetivo de Irán al alojar una base militar estadounidense cerca de Abu Dabi.