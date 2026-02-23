El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente a Netflix que despida a Susan Rice, miembro de su junta directiva, luego de que la exfuncionaria demócrata advirtiera que las empresas que se alineen con la actual Administración podrían enfrentar consecuencias políticas si los demócratas retoman el control del Congreso o la Casa Blanca en 2026 o 2028.

Le puede interesar: Rusia celebró el Día del Defensor de la Patria en honor a los soldados que combaten en Ucrania

La controversia estalló tras una entrevista concedida por Rice al pódcast Stay Tuned with Preet Bharara, donde criticó a corporaciones, universidades y medios que, según afirmó, actúan por “interés propio a corto plazo” al adaptarse a las demandas de lealtad del mandatario.

Durante la conversación, Rice sostuvo que no habrá un escenario de “olvido y perdón” para aquellas entidades que, a su juicio, vulneren principios o despidan empleados para ajustarse a presiones políticas.

Vea aquí: Pentágono advierte a Trump sobre riesgos de intervenir en Irán; el presidente asegura que sería una “victoria fácil”

“Si estas empresas piensan que los demócratas, cuando vuelvan al poder, van a jugar con las reglas antiguas y decir: ‘Oh, no importa. Los perdonaremos por todas las personas que despidieron, todas las políticas y principios que violaron, todas las leyes que esquivaron’. Creo que les espera otra cosa”, afirmó.

La exasesora añadió que las compañías que “hincan la rodilla” ante Trump podrían enfrentar una “agenda de responsabilidad” cuando cambie el ciclo electoral.

¿Cuál fue la respuesta de Donald Trump?

En respuesta, Trump publicó en su red Truth Social que Netflix debería despedir “de inmediato” a Rice o “pagar las consecuencias”, calificándola de “trepa política” sin talento ni habilidades.

Lea también: Los restos de San Francisco de Asís se exponen al público por primera vez , 800 años después de su muerte

La polémica se produce en un momento delicado para Netflix, que mantiene negociaciones relacionadas con activos de Warner Bros. Discovery, operación sujeta a revisión regulatoria federal.

Semanas atrás, el propio Trump aseguró que no intervendría en la disputa empresarial entre Netflix y Paramount Global por dichos activos.

Le sugerimos: Viceministro venezolano niega militancia chavista y aboga por una política exterior “firme”

El senador Ted Cruz también cuestionó públicamente la permanencia de Rice en la junta directiva de la plataforma, sin que la compañía respondiera a su requerimiento.

Por su parte, el consejero delegado de Netflix, Ted Sarandos, restó dramatismo a las críticas del presidente. En declaraciones a BBC Radio 4, señaló que se trata de un acuerdo comercial gestionado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y reguladores internacionales, y no de un asunto político.

¿Quién es Susan Rice?

Rice regresó al consejo de administración de Netflix en 2023, tras dejar el Gobierno demócrata. Fue embajadora de Estados Unidos ante la ONU entre 2009 y 2013, durante la presidencia de Barack Obama.

En otras noticias: 41 personas más fueron detenidas en Jalisco por actos violentos tras la muerte de ‘el Mencho’

Posteriormente, ejerció como asesora de Seguridad Nacional entre 2013 y 2017, coordinando asuntos de política exterior como el acuerdo nuclear con Irán, la respuesta al ébola y el acercamiento diplomático a Cuba.

En 2021, ya bajo la administración de Joe Biden, fue nombrada directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca.