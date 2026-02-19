El arresto este jueves de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, es el último capítulo de una serie de episodios polémicos que han sacudido a la familia real británica desde la abdicación del rey Eduardo VIII en 1936.

Andrés, antiguo duque de York, que hoy cumple 66 años, fue detenido en una casa de campo en Sandringham, en el este de Inglaterra, por supuesta conducta en cargo público cuando era representante especial de Comercio, puesto que ocupó entre 2001 y julio de 2011.

Estos son los principales escándalos históricos en la familia real británica en el último siglo:

- Eduardo VIII

El 10 de diciembre de 1936, el entonces rey Eduardo VIII firmó la carta de abdicación tras llegar a la conclusión de que ni la opinión pública de entonces ni el gobierno aceptaban su deseo de casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson.

Esta decisión, que provocó una herida muy profunda en la familia real, le llevó a Eduardo VIII a exiliarse en Francia con el título de duque de Windsor, pero la polémica continuó después por la visita que hizo a Alemania en 1937 para reunirse con Adolf Hitler.

Este controvertido encuentro entre Eduardo, ya como duque de Windsor, Simpson y Hitler generó sospechas en la clase dirigente británica de que actuaba en contra de los intereses del Reino Unido.

Tras la abdicación de Eduardo VIII, su hermano Alberto, padre de la reina Isabel II, ocupó el trono con el nombre de Jorge VI.

- El amor prohibido de la princesa Margarita

En los pasados años cincuenta otro escándalo sacudió a la familia real cuando salió a la luz que la princesa Margarita, hermana de la entonces reina Isabel II, se había enamorado perdidamente del capitán Peter Townsend, un héroe de guerra divorciado.

Según cuentan los historiadores, la relación fue descubierta en la coronación de Isabel II en la Abadía de Westminster en junio de 1953 a raíz de un gesto íntimo. Ante la fuerte presión del gobierno y la Iglesia de Inglaterra, Margarita anunció en 1955 que no se casaría con él a fin de dar prioridad a su deber como miembro de la familia real y por lealtad a la corona británica.

- Andrés y Sarah / Carlos y Diana

En los pasados años noventa, la reina Isabel II tuvo que lidiar con la separación de Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson después de que éstos se casaran en la Abadía de Westminster en julio de 1986, que por entonces subía la popularidad de la familia real.

El palacio de Buckingham comunicó la separación de los entonces duques en 1992, el mismo año en que el entonces príncipe de Gales, Carlos, se separó oficialmente de la princesa Diana.

El 9 de diciembre de 1992, el entonces primer ministro, el conservador John Major, comunicó en la Cámara de los Comunes del Parlamento la separación de los príncipes de Gales por ser herederos al trono.

- 1992, el “Annus Horribilis” de Isabel II.

La reina Isabel II calificó 1992 como su “Annus Horribilis” por la separación de dos de su hijos, a lo que se sumó el devastador incendio en el castillo de Windsor, que vino a representar para mucha gente las turbulencias por las que atravesaba la Casa Real.

La separación de Carlos y Diana fue la culminación de meses de escándalos después de que los periódicos revelasen la relación extramarital que el heredero de la corona mantenía con Camila, su actual esposa y con la que se casó en 2005.

- La guerra de los Gales y la muerte de Diana

En 1995, Diana concedió una entrevista explosiva al programa Panorama de la BBC, en la que admitió que “éramos tres en este matrimonio”, en referencia a Camila. Tras esta entrevista, Carlos y Diana se divorciaron en agosto de 1996.

El escándalo alcanzó su punto máximo en 1997 cuando Diana perdió la vida en un accidente de coche en París en agosto de ese año, lo que provocó una crisis de popularidad sin precedentes para la monarquía británica ante su fría reacción inicial a la tragedia.

- El “Megxit”.

En enero de 2020, el príncipe Enrique, hijo menor de Carlos III, y su mujer Meghan, renunciaron a sus funciones reales para mudarse a Estados Unidos. En entrevistas posteriores, Meghan, duquesa de Sussex, acusó a la familia real de racismo dentro de la institución de la monarquía, algo que le afectó por ser mestiza.

- El caso de Andrés

En los últimos años, el hijo “favorito” de Isabel II se vio envuelto en el escándalo de Jeffrey Epstein, enfrentando acusaciones de abuso sexual que lo llevaron a retirarse de la vida pública y perder sus títulos nobiliarios y todos sus honores.

El arresto del expríncipe Andrés fue ordenado por la Policía del Valle del Támesis, que investiga el envío de documentos sensibles del Gobierno al pederasta convicto Jeffrey Epstein por parte del antiguo duque de York cuando hacía las labores comerciales.