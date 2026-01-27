Un hombre perteneciente al servicio de extinción de incendios de Murcia protagonizó este pasado lunes por la mañana un grave incidente durante una protesta en la Plaza Cardenal Belluga, en el centro de la ciudad, donde la intervención de la Policía Local evitó consecuencias mayores.

Los hechos ocurrieron hacia las 8:50 de la mañana en uno de los extremos de la Plaza Cardenal Belluga, junto al edificio Moneo, sede de dependencias del Ayuntamiento de Murcia. A esa hora, numerosos transeúntes presenciaron la escena mientras se dirigían a sus lugares de trabajo.

El hombre, vestido con indumentaria de bombero y portando un megáfono y un hacha, denunciaba públicamente lo que calificó como malas condiciones laborales dentro del colectivo en la Región de Murcia.

Durante la protesta, la situación se tornó crítica cuando el individuo llevó su acción a un extremo, intentando prenderse fuego a sí mismo. Agentes de la Policía Local de Murcia intervinieron de inmediato y utilizaron extintores para contener el incidente, logrando evitar un desenlace más grave.

Posteriormente, el hombre fue reducido por los agentes. Al lugar acudieron también equipos de emergencias para apoyar el operativo y asegurar la zona.

Denuncias laborales del bombero

Según testigos y fuentes cercanas al caso, el trabajador reclamaba mejoras en las condiciones laborales del servicio de bomberos, entre ellas aspectos relacionados con la seguridad y el manejo de equipos. En medio de la protesta, llegó a gritar: “Me han puesto entre la espada y la pared”.

El hombre pertenece al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, de acuerdo con la información conocida hasta el momento.

Tras lo ocurrido, el Ayuntamiento de Murcia informó que abrió un expediente de información reservada al trabajador implicado y decidió apartarlo de sus funciones de manera preventiva mientras se adelantan las actuaciones administrativas correspondientes.