Al menos 29 muertos, 20 estados en estado de emergencia y temperaturas extremadamente bajas, que podrían llegar hasta los -45 °C, es el panorama que se vive en Estados Unidos por la temporada invernal Fern, que azota a gran parte del país.

La cifra de muertos ascendió este lunes luego de que se conociera que dos personas fueron atropelladas por máquinas barredoras de nieve en Massachusetts y Ohio, así como el fallecimiento de otras en accidentes de trineo en Arkansas y Texas. Además, en Nueva York encontraron a ocho personas sin vida, todas en medio de la intemperie, por lo que se presume serían habitantes en condición de calle.

Cancelaciones de vuelos

El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, dijo que la gran tormenta ha provocado el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de la covid-19 en 2020 con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos.

En una entrevista con la cadena Fox, Duffy adelantó que, para el lunes, habrá unas 2.600 cancelaciones de vuelos.

“Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo”, anotó el secretario de Transporte, quien señaló que “hay que trabajar en ese retraso acumulado y mantener la estructura de vuelos actual para los próximos días, ya sea lunes, martes, miércoles o jueves”.