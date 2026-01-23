La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó que no podrá asistir a la reunión citada por el Gobierno colombiano para el próximo domingo 25 de enero debido a que para ese día ya tiene programada una agenda “con una misión de seguridad de un país cooperante importante”.

“Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana, para mantener diálogos”, dijo Sommerfeld a medios ecuatorianos, desde Bruselas.

Fue enfática en que en ese encuentro Ecuador reafirmará su postura sobre la seguridad fronteriza.

La reunión fue convocada por el gobierno de Gustavo Petro para abordar la escalada arancelaria que se desató esta semana entre ambos países luego de que el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara que a partir del primero de febrero impondrá una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones colombianas por “falta de cooperación” en la lucha contra el narcotráfico.

En respuesta, la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales, informó este jueves que aplicará un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, una medida de reciprocidad a los aranceles que el presidente de ese país, Daniel Noboa, anunció.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía expidió una resolución que suspende las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador, “como medida preventiva para garantizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía en firme”. Dicha medida arrancará este jueves a las 6 de la tarde.

En represalia, la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, adelantó este jueves que habrá una modificación en la tarifa de transporte del crudo colombiano que pasa por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

“Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”, escribió Manzano en su cuenta de la red social X, sin dar más detalles de la medida.