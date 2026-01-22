La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, afirmó este miércoles que más de 942 presos políticos “siguen esperando libertad”, en medio del proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades el pasado 8 de enero.

“Hasta este momento, solo hemos podido verificar la excarcelación de 170 presos políticos, muchos de ellos bajo medidas cautelares”, señaló la PUD en una publicación en X.

El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció un “número importante” de liberaciones, sin precisar la cantidad de personas que recibirían esta medida y bajo qué condiciones.

La PUD agregó previamente en un comunicado que las liberaciones “a cuenta gotas” son “una señal contraria” a las declaraciones recientes de las autoridades.

Por ello, añadió, “más del 80 %” de los presos políticos “aún esperan” por libertad plena.

La ONG Provea llamó este miércoles a publicar la lista de los presos políticos excarcelados en el país, tras el ofrecimiento de Rodríguez de difundir los nombres de las personas que han sido liberadas.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles de las identidades, cantidad de excarcelados ni condiciones de estas medidas.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de detenidos por motivos políticos, informó el lunes que registra un total de 777 presos políticos en el país.

Además, informó que contabilizaba 143 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este lunes.

Este martes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) exigió a la Fiscalía información sobre al menos 201 presos políticos de quienes, según sus registros, se desconoce el centro de reclusión en donde se encuentran.

Desde el anuncio de las excarcelaciones, familiares y activistas se mantienen congregados en las afueras de distintas cárceles para pedir información y la libertad plena de todos los detenidos.