Los canales de la televisión estatal de Irán fueron vulnerados este domingo por un grupo de hackers que interrumpió la programación habitual para transmitir un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi, en un contexto de protestas sociales y bloqueo informativo en varias regiones del país.

Le puede interesar: Dos niños y un hombre son víctimas de tres ataques de tiburones en Sídney en 24 horas

La transmisión se registró de manera simultánea en todos los canales de la televisión pública iraní y se mantuvo durante varios minutos. El contenido difundido correspondió a un mensaje político del ex príncipe heredero Reza Pahlavi, quien reside en el exilio desde la instauración de la República Islámica.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han informado oficialmente cómo se produjo la vulneración del sistema de transmisión ni han identificado a los responsables del ataque.

Vea aquí: Número de fallecidos por incendios en Chile se mantiene en 19 bajo la amenaza de que se reactiven nuevos focos

El incidente ocurrió mientras Irán atraviesa una ola de protestas iniciada por el aumento del costo de vida y que posteriormente derivó en manifestaciones contra el régimen islámico. Organizaciones de derechos humanos han denunciado una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad.

La ONG Iran Human Rights informó que al menos 3.428 personas han muerto desde el inicio de las protestas. Otras estimaciones independientes, citadas por organismos internacionales, elevan la cifra hasta 20.000 fallecidos, aunque estas no han podido ser verificadas de forma independiente debido a las restricciones informativas.

Bloqueo de internet y control informativo en Irán

En paralelo, el acceso a internet en Irán continúa limitado. La organización especializada en monitoreo digital ‘Netblocks’ reportó que, tras diez días de interrupciones casi totales, el tráfico de datos volvió a caer luego de un breve restablecimiento parcial.

Lea también: Putin es invitado por Trump para integrar la Junta de la Paz para Gaza, según el Kremlin

Según ‘Netblocks’, durante ese lapso algunos ciudadanos lograron enviar información sobre la situación en el país antes de que se reanudaran las restricciones. Las autoridades iraníes sostienen que las medidas buscan preservar el orden público.

Respuesta oficial y advertencias

En medio de la presión interna e internacional, el régimen iraní ordenó la reapertura de escuelas que permanecían cerradas y declaró el retorno a la “normalidad”. Al mismo tiempo, funcionarios del Gobierno endurecieron su discurso frente a las protestas.

En otras noticias: Ascienden a 39 los muertos en el accidente de dos trenes en España: esto es lo que se sabe del siniestro ferroviario

El presidente Masud Pezeskian afirmó que “un ataque contra el gran líder de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní”, en referencia al ayatolá Alí Khamenei. Las autoridades han acusado a Estados Unidos e Israel de promover la “sedición”.

El portavoz del poder judicial, Asghar Jahangir, advirtió que los responsables de los disturbios enfrentarán juicios rápidos y no podrán acceder al perdón estatal.

También aquí: Aumentan a 18 las víctimas mortales de los incendios en dos regiones del sur de Chile

En el exterior, se han registrado manifestaciones en apoyo a los manifestantes iraníes en ciudades como Berlín, Londres y París. En esas concentraciones, miles de personas reclamaron el cese de la represión y el respeto a los derechos humanos.