Un show con bengalas provocó un fuerte incendio y el desalojo del restaurante Fanático, uno de los locales más concurridos de Madrid, situado en el Paseo de la Castellana (Chamberí). Tras la emergencia, el grupo de restauración suspendió el uso de bengalas y de cualquier elemento pirotécnico en este tipo de eventos.

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado domingo, y según medios locales, obligó a una evacuación precipitada, acompañada de múltiples quejas por parte de algunos clientes, quienes denunciaron una gestión “irresponsable” y un trato “agresivo” por parte del personal luego del desalojo.

De acuerdo a información preliminar, una de las bengalas utilizadas durante el show musical prendió varias plantas situadas junto a una de las salidas del establecimiento. Según testigos, las llamas llegaron a superar los dos metros de altura y fueron apagadas rápidamente con un extintor por empleados del local.

Sin embargo, el humo y el polvo generado se extendieron por la sala, obligando a evacuar un restaurante que se encontraba lleno de comensales.