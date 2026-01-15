Terminó el encuentro entre la líder opositora venezolana María Corina Machado y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. No hubo declaraciones de ninguno de los dos pero de parte del gobierno estadounidense habló la portavoz Karoline Leavitt.

Al ser cuestionada sobre la reunión, la representante dijo: “Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y esperaba que fuera una discusión buena y positiva con la señora Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela. Así que el presidente espera, obviamente, hablar con ella sobre la realidad en el país”.

Preguntada sobre si Trump había cambiado de postura sobre la Premio Nobel de la Paz, Leavitt advirtió que la del mandatario hizo “una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional”.

“En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado”, dijo.

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor de la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no “tiene los apoyos” necesarios dentro del país y se han decantado por un Gobierno dirigido por Delcy Rodríguez, que ha jurado como presidenta encargada tras la captura de Maduro por parte de Washington.

Sobre unas elecciones en Venezuela, Leavitt sentenció: “(Trump) está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted”.

“Han sido extremadamente cooperativos. Hasta el momento, han cumplido con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Y creo que todos lo han podido constatar”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre Rodríguez.

Por ahora Machado no se ha expresado en sus redes sociales sobre el encuentro con Trump. El mandatario estadounidense tampoco se ha referido a la reunión.