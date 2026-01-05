Unos jóvenes venezolanos estaban realizando un en vivo en TikTok cuando escucharon las explosiones que se dieron la madrugada del pasado sábado 3 de enero durante la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en Caracas por parte de Estados Unidos.

El video fue publicado por el usuario @chuito_08, y se ve cuando inició como una interacción casual con seguidores, pero el ambiente cambió drásticamente al escucharse ruidos similares a explosiones y el sobrevuelo de aeronaves.

La reacción de los muchachos es hacer silencio, gestos de desconcierto y nerviosismo porque no sabían lo que pasaba.

TikTok chuito_08 Jóvenes grabaron en vivo cuando lanzaron bombas por la captura de Maduro en Caracas

En el registro se perciben detonaciones que, según usuarios en redes, se habrían escuchado en distintos sectores de la capital venezolana. La falta de información inmediata provocó confusión porque intentaban identificar el origen de los sonidos en medio del miedo.

“Mama… se metieron los chinos para allá”, dice uno de los jóvenes y cortan la transmisión de una vez. “Estás en pleno live y empiezan a bombardear tu país”, dice la información del video.

El clip audiovisual tiene más de 17 millones de ‘me gustas’ y más de 13 mil comentarios. El usuario no ha vuelto a publicar más información desde ese video.