La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes 5 de enero como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas y en otros tres estados cercanos.

Lea más: La vicepresidenta Delcy Rodríguez, la ‘elegida’ de Trump

Juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, la funcionaria -primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo- aseguró que, en estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad”, no va a descansar “ni un minuto para garantizar la paz”.

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, dijo Rodríguez durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que denunció que Maduro y Flores son “rehenes” en EE.UU.

Rodríguez aseveró también que no va a descansar “para ver a Venezuela en el destino que le corresponde y en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente”, así como para “garantizar un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política”.

La vicepresidenta Rodríguez fue convocada por el Tribunal Supremo a ejercer como presidenta encargada del país tras la captura de Maduro y Flores.

Ver más: Delcy Rodríguez figura en la lista de sancionados por la UE

La también ministra de Hidrocarburos ya presidió su primer consejo de ministros en la víspera y designó una comisión, presidida por su hermano e integrada por hijos de Maduro, para gestionar la liberación del mandatario y su esposa en Estados Unidos.

También anunció en Telegram una propuesta a Washington para trabajar en una “agenda de cooperación” conjunta.

El domingo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, demandó a Rodríguez “acceso total” a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

En una entrevista este domingo con el semanario The Atlantic, Trump dijo que si Rodríguez “no hace lo correcto” le espera un futuro “peor” que el de Maduro.

Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante los ataques ejecutados en Caracas y tres estados aledaños, y llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia, en la que se declararon no culpables de todos los cargos.

Lea también: La mayor coalición opositora de Venezuela califica de “ilegítimo” al nuevo Parlamento

El mandatario está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.