En diferentes publicaciones en redes sociales, varios usuarios han denunciado que en varias vías de Caracas, capital de Venezuela, los llamados colectivos armados, que son adeptos del Gobierno del ahora capturado Nicolás Maduro, han estado instalando retenes ilegales y amedrentando a la población.

En una de las publicaciones se lee que se produjo en la Avenida Boyacá, en la Cota Mil, un congestionamiento por la presencia de estos grupos armados y de agentes policiales sin identificar que han estado revisando a vehículos y personas que se movilizan en esta vía.

Ciudadanos reportan un fuerte congestionamiento vial en la Cota mil, Av. Boyacá, Caracas, debido a la presencia de colectivos o funcionarios policiales sin identificación.

Hay que recordar que los colectivos armados son una especie de guerrilla urbana o grupo paramilitar a favor del Gobierno de Nicolás Maduro. Son famosos por liderar amedrentamientos en barrios populares de Caracas como el 23 de Enero, que está relativamente cercano al palacio de Miraflores.

Esto ocurre pese a la orden del ministro de Defensa Vladimir Padrino López de desplegar a la Fuerza Armada en todo el territorio nacional.

También se conoció que como parte de las medidas tomadas por el Gobierno interino de Delcy Rodríguez es perseguir y arrestar a las personas que muestren apoyo a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, durante un ataque de Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero.

A estos mismos grupos armados también se le vio custodiar las protestaas que se registraron en la capital venezolana este domingo en contra de la captura de Maduro.