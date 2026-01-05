El Gobierno argentino aseguró este lunes que intensificó los controles en fronteras y aeropuertos para prevenir el ingreso de personas vinculadas al Gobierno de Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, informó la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva.

La funcionaria detalló en una entrevista con la emisora A24 que dispuso este lunes un mayor patrullaje de la Gendarmería Nacional en zonas estratégicas y controles reforzados en todos los aeropuertos, como parte de un operativo que comenzó el sábado y que se apoya en un trabajo previo de inteligencia.

“Se venía construyendo desde hace mucho tiempo un listado de personas vinculadas al régimen de Maduro en Venezuela y sirvió como parte de los controles que se están fortaleciendo desde el sábado por la mañana en todos los pasos fronterizos de Argentina”, aseguró la funcionaria del Gobierno de Javier Milei.

Según precisó Monteoliva, el objetivo es anticiparse y prevenir eventuales riesgos para la seguridad interna, e impedir el ingreso al país de personas relacionadas con organizaciones criminales.

“Se está reforzando con patrullaje específicamente de Gendarmería en determinadas zonas y en controles reforzados en determinados aeropuertos”, indicó.

Monteoliva expresó en otra entrevista con La Nación + que “la detención de Maduro marca un antes y un después, no solo para Venezuela, sino para toda la región, porque nadie escapa al crimen organizado ni a la transnacionalización del delito, y toda la región está afectada”.

La ministra consideró además que la captura de Maduro permite poner fin al accionar “de organizaciones criminales como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua”.

El Ministerio de Seguridad Nacional anunció este sábado que Argentina impuso una serie de restricciones migratorias a miembros de las fuerzas armadas, empresarios asociados al aparato político-económico del Gobierno de Maduro y personas sancionadas por Estados Unidos y otros países, tras la captura del líder caribeño.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos en la madrugada de este sábado en una operación de Washington bautizada como ‘Resolución Absoluta’, y luego fueron trasladados a Nueva York, donde se enfrentan cargos por narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.