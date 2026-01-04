Los gobiernos de Ecuador y Perú anunciaron este sábado que restringirán el ingreso al país a personas vinculadas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue detenido por Estados Unidos en una operación militar que lo llevó hasta Nueva York para ser procesado ante una corte judicial bajo una serie de cargos, entre ellos tráfico de drogas y de armas.

Leer más: Video: se conocen las primeras imágenes de Nicolás Maduro esposado, escoltado por la DEA y deseando feliz año

La Cancillería ecuatoriana señaló que, a través del Ministerio del Interior, en su calidad de autoridad nacional de control migratorio, en coordinación con otras instituciones del Estado, ha dispuesto la aplicación de medidas de restricción migratoria,

“Estas medidas se aplicarán a funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas asociadas o vinculadas a dicho régimen, con el objetivo salvaguardar la seguridad nacional”, indicó en un comunicado.

Añadió que “el Estado ecuatoriano no permitirá el uso abusivo ni indebido de las figuras de asilo y refugio, las cuales se rigen por principios y procedimientos establecidos en la normativa nacional e internacional sobre la materia”.

Lea además: Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada tras captura de Maduro

Al conocer este sábado la detención de Nicolás Maduro, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, señalo que “a todos los criminales ‘narcochavistas les llega su hora’. Su estructura terminará de caer en todo el continente”, apuntó en su cuenta personal de X.

El mandatario también instó a la oposición y al resto de venezolanos a tomar el poder y les anticipó que “tienen un aliado en Ecuador”.

“Es momento de recuperar su país”, indicó Noboa en un mensaje donde aludió directamente a la líder opositora María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición en las últimas elecciones presidenciales que parte de la comunidad internacional, entre ellos Ecuador, reconoce como el ganador de la contienda.

No olvide leer: Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 personas fallecidas, según el NYT

Asimismo, El Ministerio del Interior de Perú señaló en un comunicado que “se adoptarán las medidas de restricción de ingreso al país (...) respecto a las personas que han sido sancionadas, con el fin de impedir que utilicen al Perú para evadir la Justicia”.

“Avisados. No son bienvenidos quienes oprimieron a su país por años”, indicó en un mensaje a través de la red social X el presidente interino de Perú, el derechista José Jerí.

Más temprano, el mandatario anunció que el Gobierno peruano ofrecerá facilidades a los migrantes venezolanos residentes en Perú que deseen retornar a su país, incluso si se encuentran en condición migratoria irregular, pero sin especificar cómo se concretarán esas medidas en favor la comunidad venezolana.

Perú alberga la segunda comunidad venezolana en el exterior al acoger a más de 1,6 millones de venezolanos entre migrantes y refugiados, la mayoría de ellos radicados en la capital Lima, la ciudad fuera de Venezuela con mayor número de venezolanos en el mundo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú hizo un llamado a una pronta solución de la situación política en Venezuela, en favor de una transición con pleno respeto del derecho internacional y de los derechos humanos.