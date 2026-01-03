El presidente francés, Emmanuel Macron, se felicitó este sábado de la caída de “la dictadura de Nicolás Maduro”, capturado en una operación militar de Estados Unidos, y quiere que Edmundo González Urrutia, al que considera presidente “electo” desde los comicios de 2024, lidere una transición.

En un mensaje en su cuenta de X en la que no hizo ninguna crítica ni ningún comentario sobre la intervención estadounidense, Macron subrayó que “la próxima transición debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano”.

Y, a ese respecto, añadió que “esperamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esa transición lo antes posible”.

El presidente francés cargó con dureza contra el hasta ahora jefe del Estado venezolano, capturado junto a su esposa por las fuerzas de Estados Unidos con la intención declarada de juzgarlo por narcotráfico.

Aseguró que “el pueblo venezolano está ahora libre de la dictadura de Nicolás Maduro y no puede más que alegrarse”.

Añadió que “al confiscar el poder y al pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha atacado gravemente la dignidad de su propio pueblo”.

Macron dijo estar en conversaciones con sus “socios” en la región e insistió en que “Francia está totalmente movilizada y vigilante, especialmente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en estos tiempos de incertidumbre”.

Unas horas antes del mensaje de Macron, el ministro francés de Exteriores sí que había criticado la operación militar estadounidense en Venezuela porque “infringe el principio de no recurrir a la fuerza en el que se basa el derecho internacional”.

Barrot, que también recordó la posición de Francia que en el último año y medio ha considerado que Maduro confiscó la victoria a González Urrutia en las presidenciales de julio de 2024, advirtió en relación con esa intervención estadounidense que “ninguna solución política duradera puede ser impuesta desde el exterior porque los pueblos soberanos deciden solos su futuro”.