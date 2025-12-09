El salario mínimo en Venezuela llegó este martes a medio dólar por mes, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), un monto que se complementa con bonos gubernamentales de hasta 160 dólares, pagados a la tasa del día del organismo emisor a empleados públicos y sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales.

Lea más: Cazas F-18 de EE. UU. estuvieron durante 40 minutos en espacio aéreo venezolano

El dólar se ubicó este martes en 262 bolívares, la moneda nacional, de acuerdo con la tasa oficial del BCV.

El salario mínimo, que sí incide en beneficios laborales como vacaciones, liquidación y utilidades, se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares al mes.

Sin embargo, es “prácticamente imposible” vivir con este monto en Venezuela, dijo a EFE un economista, quien pidió el anonimato y apuntó que los venezolanos recurren a bonos, remesas y ayudas para subsistir.

¿Es posible aumentar el salario mínimo?

A juicio del economista, la pregunta correcta no es qué se hace con un salario mínimo tan bajo en Venezuela, sino que está pasando en la economía para que no se pueda aumentar.

“Por su propia inercia, la economía venezolana no puede soportar salarios altos porque su productividad es baja y sus costos operativos son altos”, explicó el experto.

Además, indicó que aumentar el salario mínimo es “inviable” por dos razones: por el volumen de empleados públicos y pensionados dependientes del Estado versus los ingresos de Venezuela.

Ver más: EE. UU. sanciona a una red acusada de reclutar militares colombianos para combatir en Sudán

En este sentido, señaló que la nómina pública a cargo del Gobierno asciende a alrededor de 5.545.000 empleados -según cifras de la asociación civil Transparencia-, a los que se suman más de 4.500.000 pensionados -de acuerdo con la ONG Provea-, quienes reciben medio dólar al mes, ya que la pensión equivale al salario mínimo.

Por tanto, aumentar el salario a 250 dólares al mes para todas esas personas, por ejemplo, “excedería con creces la totalidad de los ingresos por exportación petrolera y recaudación tributaria” de Venezuela.

“No hay suficientes recursos estatales pare elevar el salario mínimo a esas magnitudes”, sentenció el economista, quien cree que, sin embargo, podría aumentarse sobre niveles actuales, dado los mayores ingresos estatales respecto a años anteriores.

Sin embargo, no proporcionó una cifra, al argumentar que ello “depende de la situación fiscal gubernamental, para la cual -advirtió- no existen estadísticas confiables publicadas”.

Bonos gubernamentales

En los últimos años, el Gobierno de Venezuela ha mantenido el salario mínimo sin aumentos, pero ha incrementado sus bonos, que defiende como “una estrategia novedosa para combatir la guerra económica, el bloqueo y las sanciones”, así como para “evitar la inflación”.

Lea también: Demandan al Gobierno de Trump para que divulgue “justificación legal” de ataques a lanchas

Los bonos gubernamentales a empleados públicos están compuestos por uno de alimentación, de 40 dólares, y otro llamado “ingreso de guerra económica”, de 120 dólares.

Provea ha insistido en que, según la Constitución, el Estado venezolano “tiene la obligación de garantizar un ingreso suficiente para una vida digna, ajustado periódicamente al costo de la canasta básica”, cuyo costo fue en abril de 503,73 dólares, de acuerdo a los últimos datos disponibles de la organización Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).