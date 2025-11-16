La Policía de Ecuador detuvo a un hombre que supuestamente era el encargado de transportar armas y municiones que serían entregadas al Frente Iván Ríos, disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), informó este sábado el ministro del Interior, John Reimberg.

El hombre fue detenido en el municipio de El Guabo, perteneciente a la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, y, según señaló el ministro, estaría vinculado a Los Lobos, el grupo criminal más grande del país andino.

En un vehículo robado, el sospechoso supuestamente transportaba esas armas y municiones de diferentes calibres a varios puntos del país, que terminaban, además de en manos de la disidencia de las FARC, en “otras células criminales” que operan en la frontera con Colombia, aseguró Reimberg en su cuenta de la red social X.

El Guabo



La Policía Nacional aprehendió a un sujeto vinculado a Los Lobos, quien sería el encargado de transportar armas de fuego y municiones de diferentes calibres, en un vehículo robado, a varios puntos del país para posterior tener como destino el Grupo Armado Irregular… pic.twitter.com/kWGbMv7jXJ — John Reimberg (@JohnReimberg) November 15, 2025

Al hombre se le decomisó un arma de fuego, 850 municiones, tres alimentadoras, 49 cartuchos, un teléfono móvil y el vehículo en el que viajaba.

El Gobierno ecuatoriano atribuye a las disputas entre organizaciones criminales como Los Lobos la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años y que lo ha llevado a ubicarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Algunos de grupos, que se han aliado con disidencias de las FARC en actividades como la minería ilegal, han pasado a ser denominados como “terroristas” en el marco del “conflicto armado interno” que declaró el presidente Daniel Noboa en 2024 para intensificar la lucha contra el crimen organizado

Pese a eso, la violencia se ha disparado en este 2025 en Ecuador, que registra un promedio de un asesinato por hora.