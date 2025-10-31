Al menos 19 personas han muerto en Jamaica debido al paso del devastador huracán Melissa, que impactó la isla como categoría 5 causando inundaciones y graves daños en la infraestructura.

La ministra de Información, Dana Morris Dixon, informó en las últimas horas que los equipos de rescate siguen trabajando en las áreas más afectadas por el ciclón.

Las autoridades recuperaron hasta ahora ocho cuerpos en Saint Elizabeth, nueve en Westmoreland y dos en Saint James, uno de ellos un niño, detalló Morris Dixon a los medios locales.

Noticia en desarrollo...