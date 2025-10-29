El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles que ‘golpeará’ por tierra a los “narcoterroristas” que pretendan ingresar droga a su país, luego de que el martes el Ejército estadounidense matara a catorce personas durante ataques a cuatro supuestas narcolanchas en el océano Pacífico, frente a costas de Colombia.

Lea: Estados Unidos bombardea cuatro supuestas narcolanchas en el Pacífico: 14 personas muertas y un sobreviviente

“Ayer acabamos con cuatro lanchas y realmente estamos deteniéndolas. Ya no están viniendo por el mar, sino por tierra, pero en menor cantidad. Si es necesario —y probablemente lo será— vamos a golpearlas por tierra”, dijo Trump durante su visita oficial a Corea del Sur.

El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, informó que el martes se llevó a cabo una operación con “tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas (DTO) que traficaban con narcóticos en el Pacífico oriental.

Lea: Habitantes de favelas en Río de Janeiro hallan 40 cadáveres de los 64 que dejó operación policial

Aseguró que ocho “narcoterroristas” se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque, cuatro durante la segunda operación y tres en el tercero. “Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente”, agregó.

“Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”, especificó el secretario de Guerra, quien insistió en que el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) inició “inmediatamente” los protocolos para rescatar al único superviviente de los tres ataques.

Este nuevo golpe suma otro escalón a las tensiones entre EE. UU. con Venezuela y Colombia, cuyos presidentes han sido acusados por Trump de promover el narcotráfico.

Lea: Trump descarta un tercer mandato, pero respalda fórmula Vance–Rubio para 2028

Estados Unidos ordenó hace dos meses uno de los despliegues militares en el Caribe más grandes de los últimos años. A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate, que ya se encuentran allí, se sumó el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que el Pentágono desplegó el pasado viernes y se encuentra en camino.