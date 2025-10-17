El padre de un bebé de siete meses, desaparecido en agosto pasado en el sur de California cuando denunciaron un supuesto secuestro, se declaró culpable este jueves de asesinar al infante.

Jake Haro, de 32 años, reconoció varios cargos, incluido el asesinato del bebé, poner en peligro a un menor y presentar una denuncia policial falsa, informó la Fiscalía del condado de Riverside (California).

Emmanuel Haro, de apenas siete meses, fue reportado como desaparecido el pasado 14 de agosto después de que su madre, Rebecca Haro, denunciara ante la Policía que había sido atacada en el estacionamiento de un pequeño centro comercial y el bebé había sido secuestrado.

La mujer aseguró que le habían dado un golpe y quedó inconsciente, y al despertar se dio cuenta de que el niño había desaparecido, en el condado de San Bernardino, vecino de Los Ángeles y Riverside.

La policía emitió una alerta para ubicar al bebé ese mismo día, que implicó a varias agencias de la ley del sur de California. Luego, los investigadores encontraron “inconsistencias” en la versión de la madre, lo que enfocó la investigación en los padres.

Haro y su esposa fueron detenidos el pasado 22 de agosto por las autoridades y acusados de asesinato. Ambos se habían declarado no culpables en la primera indagatoria.

Este jueves, el padre presentó su declaración que no hace parte de un acuerdo de culpabilidad, explicó la Fiscalía.

El hombre enfrenta una posible sentencia de veinticinco años a cadena perpetua.

Rebbeca Haro tiene una audiencia programada para el próximo mes y no está claro si también se declarará culpable.

Las autoridades no han anunciado si han localizado los restos del bebé.