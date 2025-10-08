El grupo islamista palestino Hamás informó de que en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo en Egipto para el fin de la guerra se han intercambiado este miércoles “las listas de prisioneros que serán liberados”, al tiempo que aseguró que hay un “espíritu de optimismo” respecto a las conversaciones.

Hamás indicó en un comunicado que su delegación está mostrando “la positividad y la responsabilidad necesarias para lograr los avances necesarios y completar el acuerdo”.

Los mediadores -egipcios y cataríes- “están realizando grandes esfuerzos para eliminar cualquier obstáculo a la implementación del alto el fuego, y prevalece un espíritu de optimismo entre todos”, según esa nota.

Las negociaciones están centradas en los mecanismos para alcanzar el fin de la guerra, la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la liberación de los 48 rehenes en manos de Hamás, vivos y muertos, a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos, según la propuesta del mandatario estadounidense, Donald Trump.

El martes, día del segundo aniversario de los ataques del grupo islamista contra suelo israelí, Fawzi Barhoum, uno de los portavoces de Hamás, insistió en que solo habrá un acuerdo si el fin de la guerra es definitivo y si Israel abandona el territorio palestino.

La primera fase del plan de Trump centra el diálogo iniciado esta semana en Egipto y estipula el intercambio de los rehenes.

La propuesta del líder republicano también contempla la desmilitarización de la Franja de Gaza y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En las conversaciones también está prevista la participación de un equipo negociador estadounidense encabezado por el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Según ha informado a EFE una fuente palestina, los representantes de Hamás “insisten en la necesidad de garantías y una supervisión efectiva para asegurar el compromiso de Israel con los términos de cualquier posible acuerdo, especialmente en lo que respecta al cese de las operaciones militares y la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja”.