La activista sueca Greta Thunberg ha denunciado este lunes que “Israel está intentando eliminar a una población entera”, a su llegada al aeropuerto de Atenas con un grupo de 135 miembros de la Global Sumud Flotilla que han sido deportados por Israel tras haber sido detenidos cuando navegaban hacia la Franja.

“Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia”, señaló Thunberg ante los medios en el aeropuerto, donde los integrantes de la Flotilla fueron recibidos por cientos de personas con banderas palestinas y pancartas contra el “genocidio”.

La activista sueca señaló que la comunidad internacional debe poner el foco en que “mientras Israel intensificaba su genocidio y destrucción masiva” para intentar “eliminar una población entera”, ha violado el derecho internacional al impedir que la ayuda humanitaria que llevaba la Flotilla entrara en el enclave donde, dijo, “la gente se está muriendo de hambre”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel anunció en su cuenta de ‘Χ’ que deportó este viernes a “171 provocadores de la Hamas-Sumud flotilla” en vuelos hacia Grecia y Eslovaquia.

Los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

“Ningún rincón del mundo está libre sin una Palestina libre” y “ninguna cooperación con el Estado asesino de Israel”, se podía leer en una de las pancartas que levantaron los manifestantes dentro del aeropuerto.

Muchos de los activistas, incluida Thunberg, pernoctarán en Atenas, ya que no hay vuelos este lunes hacia sus países de origen.

Thunberg señaló en sus declaraciones que los Estados tienen la obligación legal de actuar para evitar que se produzca un genocidio, lo que significa “poner fin a la complicidad, ejercer una presión real y detener las transferencias de armas” a Israel.

“No estamos viendo eso, no estamos viendo lo mínimo por parte de nuestros gobiernos. Nuestros sistemas internacionales están traicionando a los palestinos”, acentuó la activista, quien añadió que nunca comprenderá “cómo los seres humanos pueden ser tan malvados como para matar de hambre deliberadamente a millones de personas”.