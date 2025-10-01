Por falta de un acuerdo entre republicanos y demócratas para establecer un presupuesto antes de la fecha límite fijada, desde este miércoles 1 de octubre empezó a regir el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos.

Los dos partidos tenían hasta las 11:59 hora local del 30 de septiembre, cuando concluía el año fiscal, para aprobar unos fondos que permitieran seguir funcionando plenamente a las agencias del Gobierno.

Se trata del primer cierre federal en casi siete años. El último fue el que se prolongó durante un mes durante el primer mandato de Donald Trump.

¿Qué significa el cierre del Gobierno de Estados Unidos y a quiénes afecta?

No todo el Gobierno cierra. Pero los puestos y programas gubernamentales que se consideran “no esenciales cerrarán de manera parcial.

Algunos ejemplos de lo que programas que seguirán operando son: la patrulla fronteriza, la atención médica hospitalaria, las fuerzas del orden y el control del tráfico aéreo.

También se seguirán emitiendo los cheques de la seguridad social y Medicare, pero la verificación de beneficios y la emisión de tarjeras podrían suspenderse.

Algunos de los trabajadores esenciales continúan su labor con normalidad, pero algunos de ellos sin sueldo mientras el paro, aunque empleados gubernamentales considerados no esenciales reciben una licencia temporal sin remuneración.

En casos anteriores, dichos trabajadores recibieron sus salarios se forma retroactiva cuando se activó el Gobierno nuevamente.

Algunos de los programas que podrían cerrar o verse restringidos son: el programa de asistencia alimentaria, la educación preescolar financiada con fondos federales, la emisión de préstamos estudiantiles, las inspecciones de alimentos y las operaciones en los parques nacionales.

Algunos especialistas creen que esta vez será más grave la situación, porque durante este Gobierno de Trump se ha reducido significativamente el número de empleados en programas gubernamentales.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, en una carta enviada este martes a la senadora de Iowa Joni Erst, estimo que serían alrededor de 750.000 trabajadores federales los que serían suspendidos desde este miércoles.