El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este martes a confirmar o desmentir si fue el autor de una carta con contenido sexualmente sugestivo dirigida al delincuente sexual Jeffrey Epstein, entregada en 2003 con motivo del quincuagésimo cumpleaños del neoyorquino. “Es un tema zanjado”, dijo en conversación telefónica con NBC News.

“No comento sobre algo que es un tema zanjado. Ya he dado todos los comentarios al equipo. Es un asunto cerrado”, agregó el mandatario.

La polémica surge después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hiciera pública la imagen de la carta, que había sido previamente reportada por The Wall Street Journal. La misiva forma parte del llamado “libro de cumpleaños” de Epstein, que el Gobierno entregó al Congreso estadounidense.

El documento atribuido a Trump contiene un texto que simula un diálogo entre él y Epstein, acompañado del dibujo de la silueta de una mujer desnuda y firmado a mano con el nombre “Donald”, de manera similar a la rúbrica del presidente. Trump ha negado reiteradamente ser el autor, argumentando incluso que no sabe dibujar.

Tras la publicación, Taylor Budowich, vicejefe de Gabinete, descartó que la firma correspondiera al mandatario, comparándola con rúbricas recientes. Sin embargo, un análisis de The New York Times señala que Trump solía firmar notas personales únicamente con su nombre y trazando una línea al final, un estilo similar al de la carta de Epstein.

La entrega de los documentos del archivo de Epstein al Congreso se da luego de semanas de polémica entre los seguidores del presidente, conocida base MAGA, y tras la decisión del Departamento de Justicia en julio de no divulgar más información sobre el caso del pederasta, quien presuntamente se suicidó en 2019.

Entre los seguidores de Trump circulan teorías que vinculan a figuras poderosas del ámbito económico y político con Epstein, versiones que el propio presidente ha dejado entrever en diversas ocasiones.