Momentos de angustia fueron lo que pasaron personas de Hersheypark, Pensilvania, Estados Unidos, cuando vieron a un niño que estaba desaparecido, caminar por las vías del monorriel.

El niño que se había sido declarado desaparecido por su familia, fue visto caminando por estas vías, el pasado sábado 30 de agosto.

Las personas visitantes del parque al ver la situación le daban instrucciones al menor, quien al escuchar los gritos se tapaba los oídos.

🇺🇸 | Héroe anónimo saltó a las vías del monorraíl en Hersheypark, Pensilvania, para rescatar a un niño con autismo que había desaparecido y caminaba por la zona restringida.

En videos aficionados se ve cuando el pequeño se encuentra aturdido por no saber qué hacer. Dos hombres se lograron montar en las vías y pudieron bajarlo sano y salvo.

El portavoz de Hersheypark se pregunta cómo pudo el menor llegar hasta esa área pues esa zona está restringida. En ese momento estaba fuera de servicio y protegido por una cadena en la entrada y torniquetes bloqueados en la plataforma.

Redes sociales Niño desaparecido en el monorriel de Hersheypark

Igualmente, agradecieron a las personas y los vigilantes que estuvieron atentos en esta situación y se pudo llevar un rescate exitoso.