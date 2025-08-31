El torero colombiano Juan de Castilla, de 30 años, resultó herido el sábado por dos graves cornadas que estuvieron cerca de afectarle los órganos vitales en la corrida de la Feria del Atlántico en Bayona (suroeste de Francia), donde fue intervenido con éxito, informó este domingo la prensa francesa.

En la misma jornada, también resultó herido, aunque de menos gravedad, el torero español José Fernando Molina (nacido en Albacete hace 25 años) señaló el medio público ‘FranceBleu’.

Según el diario regional ‘Sudoeste’, el torero de Medellín recibió asistencia médica en un primer momento, en la enfermería de la plaza de toros de Bayona, y, a continuación, fue trasladado para “una intervención más completa” en la clínica Belharra de la ciudad del sur de Francia.

‘Sudoeste’ indicó que el cirujano que lo trató, el doctor Olivier Chambres, constató dos orificios en el diestro: una cornada en el triángulo de Scarpa (ingle) y otra en la pelvis menor (perineo).

A pesar de la gravedad de las heridas, Juan de Castilla insistió en terminar su faena, matando al toro de la ganadería de Arauz de Robles, antes de que la corrida fuese interrumpida.