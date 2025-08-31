El papa León XIV volvió a pedir este domingo un “alto el fuego inmediato” en Ucrania, donde la llegado “el momento de que los responsables renuncien a la lógica de las armas y emprendan el camino de la negociación y la paz con el apoyo de la comunidad internacional”.

Lea también: Capturan a un séptimo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

“La voz de las armas debe callar, mientras que debe alzarse la voz de la fraternidad y la justicia”, reclamó el pontífice al término del rezo dominical del Ángelus ante los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

Y recordó que “lamentablemente, la guerra continúa en Ucrania y, también en estos días, los bombardeos han afectado a varias ciudades, incluida la capital”.

Lea también: 24 años sin la verdad en crimen de fiscal Yolanda Paternina

El papa estadounidense y peruano renovó su “cercanía al pueblo ucraniano e invito a todos a no ceder a la indiferencia, sino a acercarse con la oración y gestos concretos”.

“Reitero con firmeza mi urgente llamamiento a un alto el fuego inmediato y a un compromiso serio con el diálogo”, afirmó.

Lea también: Autoconstrucción, una práctica riesgosa que pasa de agache en las calles del país

En su opinión, ha llegado “el momento de que los responsables renuncien a la lógica de las armas y emprendan el camino de la negociación y la paz con el apoyo de la comunidad internacional”, concluyó.

El llamamiento del pontífice se produce a pocas horas de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reúna este domingo en la ciudad nororiental china de Tianjin, donde participará en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, con su homólogo chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi.