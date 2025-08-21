Compartir:
Por:  Agencia EFE

Cuba recibió este miércoles un donativo de medicamentos y alimentos de Bielorrusia destinado a pacientes con enfermedades del sistema inmune, hematológicas y oncológicas, informaron medios estatales.

El donativo entregado al Instituto de Hematologia e Inmunología de La Habana incluye bioestimulantes para el sistema inmunológico, fármacos para el tratamiento de la leucemia, antihipertensivos, pastillas para el control de hemorragias y alteraciones nerviosas.

El director de la institución médica, Wilfredo Roque García, señaló que para el personal de salud, esta contribución es “mucho más que medicinas y alimentos, son una muestra de esperanza, alivio y un poderoso mensaje de apoyo y solidaridad”, según cita la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Otros 27 centros de asistencia sanitaria de la isla recibirán medicamentos y alimentos de este cargamento enviado por Bielorrusia, “necesarios para elevar el bienestar de los enfermos”, añade el reporte.

El pasado abril, Bielorrusia envió a Cuba un cargamento de más de 20 toneladas de ayuda humanitaria para asistir a los damnificados afectados por desastres naturales el año pasado.

Desde hace cinco años, Cuba sufre una grave crisis económica reflejada en el desabastecimiento generalizado de alimentos, medicinas y combustible, frecuentes apagones, el deterioro del poder adquisitivo, una inflación persistente y la dolarización parcial de su economía.

Las relaciones bielorruso-cubanas, tradicionalmente cálidas y amistosas desde la época soviética, han experimentado un nuevo impulso en los últimos años, con firmas de acuerdos e intercambios de visitas de alto nivel.