Este sábado 16 de agosto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló que un alto el fuego inmediato en todos los frentes y la liberación de prisioneros de guerra, civiles y niños ucranianos deportados son sus demandas prioritarias en cualquier negociación con Rusia.

Zelenski recalcó en un mensaje en X de que, tras ser informado por Trump sobre el resultado de sus conversaciones con Putin ayer en Alaska, ha participado en una llamada con líderes europeos para coordinar posiciones.

“Las matanzas deben parar lo antes posible, debe haber un alto el fuego tanto en el campo de batalla como en el cielo y también en los ataques contra nuestra infraestructura portuaria”, expresó.

“Todos los prisioneros de guerra y civiles deben ser liberados y los niños secuestrados por Rusia tienen que ser devueltos. Miles de los nuestros siguen en cautividad: todos deben regresar a casa”, continuó su mensaje.

Zelenski indicó además que pidió a Trump que, si la cumbre trilateral no se conreta o si Rusia intenta evitar el fin del conflicto, se intensifiquen las sanciones contra Moscú

Respecto a un eventual proceso de negociación de paz, reiteró que Ucrania necesita garantías de seguridad sólidas y de largo plazo, con el respaldo de Estados Unidos y de Europa.

Sobre la posibilidad de ceder territorios, planteada por Trump, Zelenski no lo descartó de manera absoluta, pero recalcó que es una decisión que solo puede tomarse con la participación plena de Ucrania. “Ninguna cuestión, especialmente las de carácter territorial, se puede decidir sin Ucrania”, enfatizó.

Poco antes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y seis líderes más de países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Finlandia, expresaron en una declaración conjunta que están “dispuestos a colaborar” en una cumbre trilateral.

Asimismo, los mandatarios europeos recalcaron que cualquier acuerdo de paz debe contemplar garantías de seguridad para Ucrania y recalcaron que Rusia no puede limitar las capacidades de las fuerzas armadas ucranianas, ni su cooperación internacional, ni frenar su camino hacia la Unión Europea y la OTAN.