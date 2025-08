Dolly Parton, estrella de la música country en Estados Unidos, además de actriz, fue nombrada ícono del Libro Guinness de los Récords Mundiales gracias a sus 11 récords.

La organización de los Récords Mundiales aprovechó las celebraciones de su 70° aniversario para darle el reconocimiento a Parton. La compañía le dio a la cantante y actriz un certificado Icon. La ceremonia fue realizada en los estudios en Nashville, Tennessee.

Entre los récords de la actriz están la mayor cantidad de décadas consecutivas con entradas de álbumes entre los 10 primeros en la lista country de Billboard, la mayor cantidad de álbumes de estudio lanzados por una cantante de country femenina y la mayor cantidad de nominaciones al Grammy para una artista de country femenina.

Además, Parton también fue la primera cantante de country en ser nominada a los premios EGOT (un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony), también conocidos como el “Grand Slam del espectáculo”.

“Dolly es, sin duda, una de las compositoras e intérpretes más célebres de la historia de la música country, como lo reflejan sus numerosos certificados de Guinness World Records, pero su alcance e influencia se extienden mucho más allá del mundo musical”, comentó Craig Glenday, editor jefe de Guinness World Records.

Añadió: “Hay tantos proyectos que le importan mucho: la lucha contra la pobreza, la educación, la investigación médica y, por supuesto, la campaña de libros gratuitos de la Biblioteca de la Imaginación, y son estas importantes iniciativas transformadoras las que catapultan a Dolly a un nivel superior. Es una auténtica leyenda viviente, y es un honor otorgarle el estatus de Ícono de GWR”.

Parton, además de su carrera musical, ha protagonizado películas como 9 to 5 y Steel Magnolias. Fue nominada en dos oportunidades al Oscar por canción original por ‘9 to 5’ y ‘Travelin’ Thru from Transamerica’ de la película Transamérica.