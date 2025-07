A pesar de las advertencias realizadas por los expertos sobre los estragos en el cuerpo por el consumo excesivo de alcohol, un hombre de 44 años decidió alimentarse durante un mes completo solo con cerveza, en Tailandia.

El caso de Thaweesak Namwongsa fue dado a conocer en redes sociales y sorprendió a los usuarios debido a lo perjudicial que puede ser esta práctica. Al parecer, el sujeto solo consumió cerveza durante un mes completo, dejando de lado otros alimentos.

Según cifras oficiales, Namwongsa logró consumir más de 100 botellas de cerveza en pocas semanas.

De acuerdo con el medio local ‘Thaiger’, el sujeto fue encontrado por su hija de 16 años en un grave estado de salud. El sujeto estaba inconsciente y presentaba convulsiones, por lo que el menor llamó inmediatamente a una ambulancia; sin embargo, no lograron auxiliarlo a tiempo y murió en el interior de su casa.

Pixabay/Pixabay

“Los rescatistas que investigaban la escena encontraron más de 100 botellas de cerveza vacías ordenadamente en el suelo del dormitorio, dejando solo un estrecho camino para caminar. La cama y otros muebles estaban rodeados de botellas (…) El equipo de rescate concluyó que Thaweesak había recurrido al consumo excesivo de alcohol debido al estrés personal. Sin embargo, la naturaleza específica de sus problemas no se reveló al público”, relata ‘Thaiger’.

Neurólogo explica a qué edad se debe dejar de beber cerveza para cuidar de algunos órganos

El consumo excesivo de licores como la cerveza puede ocasionar complicaciones en la salud, por lo que expertos recomiendan disminuirlo o incluso desaparecerlo a cierta edad para evitar el deterioro cognitivo o el impacto negativo en las funciones cerebrales.

De acuerdo al neurólogo Richard Restak, autor del libro Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind, el alcohol afecta la memoria a corto plazo y contribuye al deterioro progresivo del cerebro.

“Hasta donde yo sé, no existe evidencia de que el alcohol afecte solo la memoria y deje ilesos otros procesos cognitivos”, aseguró Restak.

El experto señaló que las personas cuando envejecen, especialmente a partir de los 65 años, suelen experimentar pérdida de neuronas, o al menos lo hacen de manera más acelerada que un joven, llegando incluso a la demencia.

El alcohol en personas de la tercera edad ocasiona que estos problemas cognitivos se agudicen, por ello la importancia de suspenderlo a esta edad.

“La confrontación, el juicio y la capacidad de aprendizaje también pueden verse afectadas. Este daño progresivo puede ser peligroso para las personas mayores”, añadió el neurólogo.

Tanto Restak como otros expertos sugieren que las bebidas alcohólicas deben reducirse a partir de los 60 años, y dejarse en su totalidad antes de llegar a los 70 años; ya que a esta edad, el cuerpo metaboliza el alcohol de manera más lenta, lo que puede intensificar sus efectos negativos en el sistema nervioso y otros órganos.