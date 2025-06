Temu lo hizo de nuevo. Está vez una joven compartió una historia en sus redes sociales en la que cuenta que adquirió por medio de la plataforma de compras un dron con la intención de regalárselo a su novio, pero no le llegó lo que esperaba.

La usuaria que compartió la historia es @libi_alexa . Dijo que lo que compró tenía la descripción de: “Drone plegable con cámara y control remoto, despegue y aterrizaje fácil con un solo clic”. Agregó: “Lo que pedí para mi novio, emocionado viendo cómo usar”.

Pero, la prueba de vuelo la decepcionó. El dron se desvió repentinamente y lo perdieron de vista. “Y se marchó”, se escucha en el clip, que se ha hecho viral y ha tenido cientos de comentarios.

En el video también mostraron las piezas que quedaron: hélices quebradas y restos del fuselaje. “Al menos tengo un bolso nuevo”, dijo la joven en tono irónico, en referencia a la bolsa en la que venía guardado el dron.

Por supuesto los comentarios en la publicación no se hicieron esperar: “Jajaj me pasó lo mismo y me tocó ir preguntando en cada casa de los vecinos si no encontraron un avión”, “Va a tocar ponerle un rollo de hilo como si fuera una cometa por si las moscas”, fueron parte de los comentarios.

“Probarlo por primera vez de noche y en un lugar abierto, creo que no fue muy buena idea jajaja”, “Ese dron es solo para una altura máxima de 10 metros y alcancé por ahí 12”, se lee en otros comentarios.