El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este jueves 8 de mayo dará una rueda de prensa sobre un “importante acuerdo comercial” con un gran país, sin dar más detalles, aunque The New York Times adelantó que podría tratarse del Reino Unido.

Lea: Donald Trump niega la posibilidad de rebajar los aranceles para que China negocie

“Gran rueda de prensa mañana a las 10:00 a.m. en el Despacho Oval, sobre un importante acuerdo comercial con representantes de un país grande y muy respetado”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social.

Trump añadió que será “el primero de muchos”, pero no dio más pistas sobre el país o el tipo de acuerdo comercial.

No obstante, The New York Times anotó este miércoles que se espera que Trump anuncie que Estados Unidos alcanzará un acuerdo comercial con el Reino Unido.

También: Tribunal Supremo de Estados Unidos permite a Trump excluir a las personas transgénero del Ejército

Un acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido podría representar una victoria significativa para ambos países, que desde hace tiempo buscan una cooperación económica más estrecha, según el rotativo.

El presidente de EE. UU. impuso el 2 de abril un arancel del 10 % a la mayoría de los países, así como aranceles más altos para varios socios comerciales, y al poco los suspendió durante 90 días.

Además: “No parece mucho, pero es mucho”: Trump sobre alto el fuego propuesto por Rusia

Al anunciar esta suspensión, el republicano explicó que su decisión obedece a que más de 75 países han buscado negociar con Washington.

Desde entonces, la Administración de Trump ha mantenido numerosas reuniones con diversos países.