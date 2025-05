Durante una emisión del programa ‘Con el mazo dando’ este miércoles 30 de abril, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a las palabras del presidente colombiano Gustavo Petro, en referencia a la presencia del Clan del Golfo y ELN en territorio venezolano.

“‘Chiquito Malo’ ha decidido una alianza con el ELN, del lado venezolano, ya se ha incautado 32 toneladas de cocaína del Catatumbo, y detenido varios alcaldes y políticos que ayudaban al narco. La sustitución de cultivos en el Catatumbo es fundamental para alcanzar la la paz”, publicó Petro en su cuenta de X.

Agregó al respecto: “La violencia en el Caribe está alrededor de las puertos y la extorsión. He dedidio cambiar toda la administración de los puertos. Hoy habrá reunión especial para profundizar la ofensiva sobre el Clan del Golfo. Espero de la ciudadanía caribeña y con la debida reserva, información para dar con las cabezas del Clan del Golfo”.

La respuesta de Cabello a estas palabras de Petro fue: “Uno tiene que responder porque esto hay que responderlo, no nos echen la culpa de lo que pasa allá en Colombia, bote a quien quiera botar, pero no justifique eso con lo que está diciendo de Venezuela, porque yo no he visto la primera noticia que diga que en Colombia decomisaron 32 toneladas de droga siendo un país que la produce".

También dijo: "El gobierno de Colombia hace este escándalo para intentar pasar ‘por debajo de la mesa’ el cambio de su Jefe de Puertos vinculado con el narcotráfico, por lo que pidió prudencia en ese tema tomando en cuenta la cantidad de información precisa sobre redes dedicadas al tráfico de drogas aportadas por Venezuela a las autoridades colombianas y la policía de ese país no hace nada, es más le avisan para que se vayan”.