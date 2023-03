Amenazas, la reacción del ‘Negro Ober’ tras la captura de alias Johana

En el nuevo material, analizado por peritos de la Policía y de la Fiscalía, Martínez Gutiérrez se refiere a la captura de su pareja sentimental Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias Vanessa o Johana, detenida en un apartamento del barrio Roma, en la localidad de Kennedy de Bogotá. Este procedimiento fue dado a conocer el jueves anterior por el propio director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria Cely tras su arribo a la capital del Atlántico para la atención de la crisis de seguridad.

“A mi mujer no la van a pegar por los actos míos, yo pago por mis actos, mi mujer no tiene nada que ver en nada (…). Qué más le digo, pues se murió el fiscal Pecci (fiscal paraguayo asesinado en Barú) y ahora que no se muera cualquier fiscal en esta m*** (…) Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan la mujer o miramos cómo estamos o yo no sé (…) Que Dios me los bendiga grandemente, que me dé larga vida, mucha protección y que usen chaleco antibala”, expresa el detenido.

En otro de los videos, el cabecilla de los ‘Rastrojos-Costeños’ arremete contra los comerciantes del Atlántico y de otras zonas del país, amenazándolos de muerte debido a las acciones en contra de su pareja.