El camino que sigue para empresario señalado de asesinar a Luz Mery Tristán

Minelva Simanca, abogada y asesora jurídica de la Oficina de la Mujer y la Equidad de Género del Distrito, señala que una persona que cometa un delito de feminicidio sí puede llegar a preacordar con la Fiscalía, tal y como sucede con los allanamientos. Eso sí, la jurista hace la claridad que los beneficios no son los mismos que en otra clase de delitos.

“El hecho de que el beneficio no sea del 50 %, como lo establece el artículo 351 de la ley 906, de rebaja de la pena, no es caprichoso. Se podrá aplicar un medio del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906. Igualmente, no podrán celebrarse preacuerdos sobre los hechos imputados y sus consecuencias”, expresa la abogada.