Un nuevo hecho de sangre se registró al mediodía de este martes 17 de febrero, cuando un hombre fue asesinado a tiros mientras almorzaba en un restaurante del barrio Villa Muvdi, en el municipio de Soledad.

La víctima fue identificada como Héctor Antonio Marichal Herazo, de 36 años y nacionalidad venezolana, quien, según el reporte preliminar de las autoridades, fue abordado hacia las 1:30 p. m. por un sujeto que se movilizaba a pie y que, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y la accionó en su contra.

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar con rumbo desconocido, mientras que la víctima quedó tendida en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

Agentes de la Policía hicieron presencia en la zona para acordonar el área y adelantar los actos urgentes, en coordinación con personal de criminalística.

De acuerdo con el informe de la Policía, se conoció que Marichal Herazo tendría parentesco con familiares de alias ‘Los Caballitos’ o ‘Los Memos’, del sector conocido como El Bajito, quienes fueron víctimas de homicidio en hechos que, al parecer, habrían sido perpetrados por integrantes del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’.

Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con disputas entre estructuras criminales, aunque señalaron que todas las hipótesis son materia de verificación.